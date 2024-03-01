  • BIST 9193.69
  • Altın 2058.326
  • Dolar 31.3066
  • Euro 33.858
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKANetanyahu Refah’a saldırıyı onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacak

395 kişiye taşınmaz mal satın alma izni

» »
Bakanlar Kurulu, 395 yabancıya daha taşınmaz mal satın alma izni verdi.
395 kişiye taşınmaz mal satın alma izni

Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar şöyle:

"Bakanlar Kurulu, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri taşınmaz malla ilgili detayları belirtilen T.C. uyruklu 379 kişi ve üçüncü devlet uyruklu 16 kişi olmak üzere toplam 395 kişiye, satın alacakları taşınmaz malın serbest olması kaydıyla, önergede belirtilenler ışığında, gerekli iznin verilmesine karar verdi."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: İnsan kaynaklarımızla bu memleketi çok daha iyi yönetmek mümkündür29 Şubat 2024 Perşembe 19:59
  • Ada Kent Üniversitesi yönetimi, iddialara karşı açıklamada bulundu.29 Şubat 2024 Perşembe 19:54
  • Ekmeğe de zam! Yeniden 15 TL!29 Şubat 2024 Perşembe 19:51
  • Zam Zam üstüne! Sabit ücrete %50, kilowat başı ise %15 zam!29 Şubat 2024 Perşembe 19:45
  • Basketbol'da antrenörler ile Seyfi Savaş bir araya geldi29 Şubat 2024 Perşembe 18:06
  • Denktaş: Geniş bir çevreyle ciddi bir çalışma yürütüyoruz29 Şubat 2024 Perşembe 18:02
  • Erhürman: İnsan kaynaklarımızla bu memleketi çok daha iyi yönetmek mümkündür29 Şubat 2024 Perşembe 17:16
  • Gönyeli Akademi Antalya Junior 24 World Cup'a katılıyor...29 Şubat 2024 Perşembe 16:47
  • Denktaş: Kendi AB parlamentosu temsilcilerimizi seçmeliyiz29 Şubat 2024 Perşembe 16:12
  • Bakanı Çavuş, TC Tarım ve Orman Bakan Yardımcısıyla görüştü...29 Şubat 2024 Perşembe 15:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti