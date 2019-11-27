Kırgızistanlı Üç Ressam, Kazakistanlı Bir Ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi İçin Hazırladığı ve 76 Eserden Oluşan Dört Ayrı Kişisel Resim Sergisi ile Rusya Sanatçıları Tarafından Hazırlanan Sergi açıldı

Kırgızistanlı sanatçılar Gulnafis Mergenbayeva, Stalbek Toktoyev ve Ulan Dzhaliyev ile Kazakistanlı sanatçı Nurlan Shilibayev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları ve toplamda 76 eserden oluşan dört ayrı kişisel resim sergisi ile Rusya sanatçıları Vera Frolova, Salavat Gilyazetdinov, Vagiz Shaikhetdinov, Gulnaz Gilyazetdinova, Khamza Sharipov, Sofya Asochakova, İgor Katonov, Duilustan Boitunov, Arzhan Yuteyev ile Amyr Ukachin’e ait 40 eserden oluşan karma resim sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr.Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İletişim Fakültesi Sergi Salonunda, Kırgızistanlı üç ve Kazakistanlı bir sanatçıya ait 76 eserden oluşan dört kişisel resim sergisi ile Rusya sanatçılarına ait 40 eserden oluşan karma resim sergisine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr.Faiz Sucuoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel, Rektör Yardımcısı, Enstitü Müdürü, öğretim elemanları, sanatçılarla davetli misafirler katıldı.

Sergi açılışında, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, Rusya Federasyonu sanatçıları adına Salavat Giliazetdinov, kişisel sergileri açılacak kırgızistanlı sanatçılar Ulan Dzhaliev, Stalbek Toktoev, Gulnafis Mergenbaeva ve Kazakistanlı saanatçı Nurlan Shilibayev ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu birer konuşma yaptı.

Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ;"Sanatçılardan öğrenecek çok şey var"

Serginin açılışında konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ; "Sanatçılardan öğrenecek çok şey var ama, belki de güzel sanatlar dünyasının sanatçıları, ressamlar, heykeltraşlar bizlere yaratıcı süreç hakkında en fazla şeyi öğretebilecek olanlardır. Çalışma biçimlerinin tekilliğinde, en yüksek kapasitede çalışırken bir yaratıcı zihnin nasıl çalıştığını tam olarak tespit etmeyi kolaylaştıran pek çok şey vardır. Yaratıcılık, çoğu zaman farklı olmaktan fazlasıdır. Charles Mingus içinse yaratıcılık, basiti muhteşem bir şekilde basit kılmakla eş anlamlıdır."Dedi.

Prof.Şanlıdağ; "sanatçılar resim yapmak veya yazmak ya da sahneye çıkmak veya şarkı söylemek için izin almayı beklemezler; yaparlar ve çıkarlar. Onları diğerlerinden ayrıştıran ve onlara bir amaç ve kuvvet veren tümüyle yaratıcılıkları değildir. Burada daha çok söz konusu olan şey, sanatçıların yaratıcılıklarına bir odak bulmaları, hayal güçlerini harekete geçiren ve yeteneklerine aracılık eden bir ilgi alanı bulmuş olmalarıdır. Newton’un “Eğer daha öteleri görebildiysem bu devlerin omuzlarına çıktığımdandır” sözleri kanımca bu duruma işaret etmektedir." ifadelerini kullandı.

Cesaret ve asalet sanatçılarda en üst düzeydedir

Sanatçıların hakiki ve destansı kişiler olduğunun altını çizen Şanlıdağ; "Sanatçılar sanat adına ya bir tavan arasına çekilirler, ya kendilerini fırtınanın ortasında bir gemi direğine bağlarlar ya da binlerce kilometre yol teperler. Asla ödün vermezler ve tek bir motivasyonları vardır. Anlamlı ve yapmaya değer bir iş yaratmak. Cesaret ve asalet sanatçılarda en üst düzeydedir.

Sanatçıyı desteklemek toplumun geleceğine yatırım yapmaktır. Büyük liderler bu alanda özel çalışmalar yaparak sanatçıları destekler. Uluslararası alanda yarışabilecek güçlü sanatçılara sahip olan ülkeler, dünyada seslerini duyurabilme gücüne sahip olurlar. Uluslararası sanatsal faaliyetlerin ve uluslararası düzeydeki bir sanatçının ne denli bir güce sahip olduğu herkes tarafından iyi bilinmektedir."Dedi.

"Kıbrıs Modern Sanat Müzesi İçin bugüne kadar 1000'e yakın Sanatçı, 187 sergi, 20 Bin'e yakın eser"

Bugüne kadar yurtdışından 1000’e yakın sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Proje’sinde yer aldığını belirten Şanlıdağ, Pekçok çalıştayın yapıldığını, bugüne dek 187 serginin açıldığını vurgulayarak, üretilen eser sayısının 20.000’e yaklaştığını ve kampüste faaliyet gösterecek olan tüm müzeler içinse bu rakamın 100.000’e ulaştığının altını çizen Şanlıdağ; "Bir kültür hazinesinin birikimine hep birlikte şahitlik ediyoruz.

Bugün Kırgızistanlı Üç, Kazakistanlı Bir Ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi İçin hazırladığı ve 76 Eserden Oluşan Dört Ayrı Kişisel Resim Sergisi ile Rusya Sanatçıları Tarafından Hazırlanan 40 Eserden Oluşan Bir Karma Sergi ’nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Tüm sanatçılarımıza Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesinin birer parçası oldukları için şükranlarımızı sunuyoruz. Henüz daha birinci yılında 192 Sergi. Daha nicelerine temennisiyle sizleri selamlar, saygılar sunarım."

Salavat Giliazetdinov; "Projenizden çok etkilendik ve umut ediyoruz ki Kıbrıs Modern Sanat Müzesi hep var olacaktır"

Rusya Federasyonu sanatçıları adına konuşan Salavat Giliazetdinov; "Ural dağlarını, Siberiya ormanlarını, uzak doğu bölgelerini temsil eden sanatçıları adına sergimize hoş geldiniz diyorum. Bugün burada bulunmak bizim için büyük bir mutluluk ve gururdur.

Yakutistan, Altay, Dağlik Shor, Hakasya, Baskurdistan ve Tataristan halklarımız aynı tarihi, kaderini paylaşmaktadır ki buna biz çok önem ve değer veriyoruz. Umut ediyoruz ki eserlerimizin vasıtası ile topraklarımızın çesitliliğini göreceksiniz, halklarımızın ruhunu hissedeceksiniz, bizim dünya bakışımızı ve atalarımızın hatırasına önem verdiğimizi anlayacaksınız. Projenizden çok etkilendik ve umut ediyoruz ki Kıbrıs Modern Sanat Müzesi hep var olacaktır. Hep sağlık, refah ve başarılar dilerim."

Ulan Dzhalievise; "Ortak düşüncemiz; insana, insanlığa karşı sevgidir"

Kişisel sergisi açılacak Kırgızistan sanatçısı Ulan Dzhalievise, Son iki aydır Kıbrıs’ta yaşıyorum ve çalışıyorum. Bu süre zarfında yarattığım eserlerde, kendimden ve memleketimden bahsetmeye çabaladım. Ayrıca, diğer sanatçılarla ve onların eserlerle tanışmaya, onların duygularını, düşüncelerini ve bazen yaralarını anlamaya fırsatım olmuştur. Sanatçılar olarak farklı renkler, farklı stiller ve farklı teknikler uyguluyoruz ancak ortak düşüncemiz: "insana, insanlığa karşı sevgidir". Ayrıca, Kurucu rektör Dr. Suat Günsel'e, bizim ünlü ulusal sanatçımız Dogdurbek Nurgaziyev adına düzenlenmiş olan ödül için de sonsuz minnetarız. Bu sadece Kırgizistan sanatçıları için değil, tüm Kırgız halkı için büyük bir gururdur.

Stalbek Toktoev; "Gençler; kendi gençliğine, emeğine, ve tabloların üstünde olan renklere saygı duysunlar"

Kırgızistan sanatçısı Stalbek Toktoev de, zamanında üniversitelerde eğitim alarak 10 sene geçirdiğini ancak, bu 60 günlük sempozyumda daha fazla öğrendiğini ve gördüğünü belirtti.

Stalbek; "20 yaşımdayken benim ilk resim hocam portreleri yazmam gerektiğini söylerdi. Onu pek dinlemedim, ancak, bana verdiğiniz güvenciniz ve inancınızla şu an 60 yasındayım ve ilk hocamın dediklerini gerçekleştiriyorum. Artık eskisi gibi dünyaya bakamam, başka bir perspektiften bakarım, tıpkı portremizde olduğu gib,i 60 yaşındayken tam anladım ki Allah’ın bize verdiği misyonu tamamlamalıyız ve büyükleri duymalıyız. Genç sanatçılarımıza da bir tavsiyem var; Kendi gençliğine, emeğine, ve tabloların üstünde olan renklere saygı duysunlar.

Gulnafis Mergenbaeva, Dugularını bir şiirle dile getirdi

Kırgızistanlı sanatçı Gulnafis Mergenbaeva ise duygularını ve düşüncelerini bir şiirle yansıtmaya çalışarak şu dizeleri okudu,

Kıbrıs'ın kuzeyinde, Akdeniz kıyısında,

Kışın, yaz gibi sıcaktır

Bahçeler çiçek açar

Sanatçı cennet bulur.

Saryarktan insanlarım,

Yüce Pamir evlatlarım.

Büyük toprakların selamını getirdik

Güzelliği paylaşmak için geldik.

Kıbrıs’ın Kuzeyinde Suat Hoca ve sanatçı çalışıyor.

Ülkelerimizin bayrakları gururla sallanır.

İnsanlığın ruhu uyanır.

Hayatın dolgunluğunu hissetmek için

Kıbrıs Modern Sanat Müzesine

Türk halkların ihtiyacı vardır,

Zamanın ruhunu yansıtmak için

Eserler değil, dünyalar yaratılır.

Denizin derinliğinde incileri arıyormuş gibiyiz.

Ancak her birinin kendi vatanı vardır.

Ey, büyük bozkırım, ben senin toz zerresiyim.

Senin sıcaklığını ve soğukluğu benim gibi kimse hissetmiyor ...

Ancak bu insanları cennete kaldır, ey halkım...

Nurlan Shilibayev; "Benzersiz ve muhteşem proje olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesinin parçası olduğum için teşekkürler"

Kazakistanlı sanatçı Nurlan Shilibayev da konuşmasında; "Öncelikle Kurucu rektör Dr. Suat Günsel'e daveti ve bu benzersiz ve muhteşem proje olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesinin bir parçası olma fırsatı sunduğu için teşekkür ediyoruz. Biz burada eserlerimizi bırakmıyoruz, gelecek nesillere Türk dünyasını tanıtacak anları bırakıyoruz. Burada bugün bulunduğumdan dolayı, desteğiniz ve ilham dolu atmosferi sağladığınız için sonsuz şükranlarımı ve saygılarımı sunmak isterim"

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin tamamlanmasıyla sanata büyük bir hizmet olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu'da konuşmasında; "Şunu çok net olarak ifade etmek istiyorum başından itibaren kalite hep yüksekte, şu anda öyle bir hale geldi ki sanatçılar arasında tatlı bir yarış ve motivasyon var bu kendi ifadelerine de yansıyor.

Buradaki çalışma ortamı ve sanatçıların yapmış oldukları eserlerin hep daha kalitelisini, daha iyisini yaptığını her sergi açılışında görme fırsatı yakalıyoruz . Hedeflenen dünyanın en büyük müzesi olacak Kıbrıs Modern Sanat Müzesinin ileriki süreçte tamamlanmasıyla birlikte sanata büyük bir hizmet olacak.

Bana göre bu yerleşke eskiden bir eğitim yerleşkesiydi, sağlık yerleşkesiydi ama bir ilave daha yapabiliriz artık "sanat yerleşkesi" oldu, müzeler yerleşkesi oldu, artık bu yerleşkeyi hem Kıbrıs'a hem tüm dünyaya açmak gerekir, bizi ziyarete gelen devlet adamlarından turistlere kadar burası görülmesi gereken bir nokta olmuştur. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bu konuda da geniş bir açılım yapılması gerekir çünkü burada ciddi zenginliklerimiz söz konusudur, ciddi ve iddialı sanat çalışmaları, eserleri söz konusudur. Bir diğer hususta biz dünyanın en güzel noktalarından birinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Bazı değerli insanlarımız vardır ki kendileri bu topraklarla özdeşleştiler, bu topraklarla var oldular ve bu topraklarda da nesilleri devam edecek." Dedi.

Sanatçılara Gümüş Anahtar Ödülü ile Teşekkür Belgeleri takdim edildi, sergi kurdeleleri kesildi

Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından karma sergileri açılan Rusya Federasyonu Sanatçıları Salavat Giliazetdinov, Gulnaz Giliazetdinova, Azamat Giliazetdinov, Vagiz Shaikhetdinov, Khamza Sharipov , Sofia Asochakova, Liubov Arbachakova, Arzhan Iuteev, Igor Katonov, Diulustan Boitunov ve Amyr Ukachin'e teşekkür belgeleri, Kişisel sergileri açılan Kırgızistanlı sanatçılar Ulan Dzhaliev, Nurlan Shilibayev ve Gulnafis Mergenbaeva ile Kazakistanlı sanatçı Nurlan Shilibayev'e Gümüş Anahtar Onur Ödülü takdim edildi. Sergi 06 Aralık 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.