57 yaşında yaşamını yitiren şahsa otopsi yapıldı

2.04.2024 tarihinde, Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitiren Hürriyet SOY (E-57)’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp Hastalığı ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir.
Soruşturma devam etmektedir
2.04.2024 tarihinde, Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitiren Hürriyet SOY (E-57)’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp Hastalığı ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir.
Soruşturma devam etmektedir
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