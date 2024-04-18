Gazimağusa'da Kaçak Hayvan Ticareti Operasyonu: 14 Hayvan Emare Alındı

Hayvan Ticareti Yasalarına Aykırı Operasyon Gazimağusa'da Gerçekleştirildi

17 Nisan 2024 tarihinde, Gazimağusa'nın Çanakkale bölgesinde bulunan bir ağılda gerçekleştirilen operasyonda, Gazimağusa Polis Müdürlüğü'ne bağlı CÖŞ (Çevik Kuvvet) Ekipleri ile Veteriner Dairesi çalışanları tarafından önemli bir kaçak hayvan ticareti olayı ortaya çıkarıldı. Yapılan kontrolde, Veteriner Dairesi'ne bildirilmemiş ve sahiplik teskeresi bulunmayan 9 küçükbaş kulak numarasız kuzu ile kulak numarası farklı kişilere ait 5 büyükbaş tosun tespit edilerek emare olarak alındı.

Bu kaçak hayvanların bulunduğu ağılda, daha önce benzer suçlardan tutuklanmış olan A.B. (E-35) ve Y.D. (E-29) isimli zanlılar da tespit edildi. Zanlılar, 15 Nisan 2024 tarihinden beri benzer suçlardan dolayı poliste tutuklu bulunmaktadır. Ancak, olayın derinliklerindeki ağları çözmek ve sorumluları adalete teslim etmek için soruşturma hala devam etmektedir.