Dikkat! Pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı olacak

“Mağusa sokaklarında adalet için tek yürek oluyoruz” sloganıyla gerçekleştirilecek olan maratonda, yarış süresince belirtilen yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenliği açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Gazimağusa Belediyesinden verilen bilgiye göre, 6 Nisan Cumartesi saat 14.00’te İsmet İnönü Bulvarı’nda yapılacak Mağusa Spor Festivali’nin ardından, 7 Nisan Pazar günü maraton koşuları başlayacak.

06.45’te başlayacak olan 42 kilometrelik maratona İsmet İnönü Bulvarı’ndan start verilecek. Bu kapsamda, İsmet İnönü Bulvarı, Anıt çemberi, Fevzi Çakmak Bulvarı, Polatpaşa Bulvarı, Havva Şentürk Yolu, Kemal Server Caddesi, Nadir Sokak, Canbulat Sokak, Cengiz Topel Caddesi, Erdoğan Acar Caddesi, Serbest Liman Yolu Sokak, Eşref Bitlis Caddesi, Onur Sokak, Yayla Sokak, Başbuğ Sokak, Zorbalar Sokak, Manolya Sokak, İsmet İnönü Bulvarı, DAÜ içi, Salamis Yolu Doğu Şeridi, St. Barnabas Yolu, Ötüken kavşağı doğu şeridi trafik akışına kapalı olacak.

07.10’da başlayacak 10 kilometrelik maraton koşusu İsmet İnönü Bulvarı’ndan başlayarak İsmet İnönü Bulvarı, Anıt çemberi, Fevzi Çakmak Bulvarı, Havva Şentürk Yolu, Kemal Server Caddesi, Nadir Sokak, Canbulat Sokak, Cengiz Topel Caddesi, Erdoğan Acar Caddesi, Serbest Liman Yolu Sokak, Eşref Bitlis Caddesi, Onur Sokak, Yayla Sokak, Başbuğ Sokak, Zorbalar Sokak, Manolya Sokak, İsmet İnönü Bulvarı, DAÜ çemberi ve İsmet İnönü Cortado güzergahı boyunca ilerleyecek.

07.20’de başlayacak 6 kilometrelik maraton koşusunda da; İsmet İnönü Bulvarı’ndan start verilerek, Anıt çemberi, Canbulat Sokak, Cengiz Topel Caddesi, Erdoğan Acar Caddesi, Serbest Liman Yolu Sokak, Eşref Bitlis Caddesi, Onur Sokak, Yayla Sokak, Başbuğ Sokak, Zorbalar Sokak, Manolya Sokak’tan İsmet İnönü Bulvarı’na çıkış güzergahı kullanılarak bitiş noktasına varılacak.

Maraton koşuları süresince, ulaşım alternatif yollardan sağlanacak.