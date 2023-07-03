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6 yaşındaki kız çocuğu jet ski kazasında hayatını kaybetti

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Limasol’daki “Lady’s Mile” plajında iki jet skinin çarpışması sonucu 6 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybettiği belirtildi.
6 yaşındaki kız çocuğu jet ski kazasında hayatını kaybetti

Alithia gazetesi, olayın, geçen cumartesi günü öğleden sonra meydana geldiğini, 6 yaşındaki kız çocuğunun ebeveynlerinin kullandığı jet skinin çarpışması sonucu öldüğünü belirtti.

Kız çocuğunun, babasının kullandığı jet skide olduğunu belirten gazete, diğer jet skinin ise annesi tarafından kullanıldığını yazdı.

Çarpışma sonucunda darbe alarak suya düşen çocuğun, olay sonrasında Limasol Genel Hastanesi’ne kaldırıldığını yazan gazete, çocuğun gece saatlerinde ise öldüğünü belirtti.

Habere göre İngiliz Üsleri polisi olayı araştırırken çocuğun, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

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