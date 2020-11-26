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8 ayrı noktada kuruldu! Kapalı Maraş'ta büyük dönüşüm...

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan ve 46 yılın ardından bir bölümü 8 Ekim'de halkın kullanımına açılan Kapalı Maraş'ın çehresi değişiyor.
8 ayrı noktada kuruldu! Kapalı Maraş'ta büyük dönüşüm...

Yapılan çevre ve peyzaj düzenlemeleri, görsel güzellik anlamında bölgeye katkı sağladı. Maraş'ta faaliyete geçen bisiklet yolu sayesinde bölgenin bisikletle de gezilebilmesi ve 8 ayrı noktada kurulan büfeler, ziyaretçilere keyifli vakit geçirme imkanı sağlıyor.

KKTC Gazimağusa bölgesi içerisinde bulunan ve geçen ay kamuya ait Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü açılan Kapalı Maraş bölgesinde değişim sürüyor. Yapılan çevre ve peyzaj düzenlemeleri, görsel güzellik anlamında bölgeye katkı sağladı. Maraş'ta faaliyete geçen bisiklet yolu sayesinde bölgenin bisikletle de gezilebilmesi ve 8 ayrı noktada kurulan büfeler, ziyaretçilere keyifli vakit geçirme imkanı sağlıyor.

"HAYALET ŞEHİR" OLARAK DA ANILAN MARAŞ'A, SON DÖNEMDE ATILAN ADIMLAR SAYESİNDE CANLILIK GETİRİLDİ

AA muhabirinin yetkililerden aldığı bilgiye göre, Maraş'ın açılan bölümünü, 8 Ekim'den bu yana 67 bin 500'e yakın kişi ziyaret etti. Bu süreçte Kıbrıs Rum kesimi ve diğer ülkelerden de çok sayıda turist bölgeyi gezdi.

RUM, İNGİLİZ VE DİĞER UYRUKLARDAN BİRÇOK KİŞİ DE ZİYARET ETTİ

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şubattan bu yana Kapalı Maraş'ın açılmasıyla ilgili çalışmaların hızlandığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen çalışmaların aksamadığını söyledi.

Arter, "Maraş bölgesinde yoğun çalışmalardan sonra 4 kilometre civarında bir güzergah ve kamuya ait yollar, normal bir şehir havası olması koşuluyla, 8 Ekim'de insanların ziyaretine açıldı." dedi.

İsmail Arter, Gazimağusa Belediyesi olarak 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın yaşayan bir şehir haline dönüştürülmesini; eskisi gibi sokaklarında insanların dolaştığı, çocuk seslerinin duyulduğu ve evlerden yemek kokularının yükseldiği bir şehir haline getirmek istediklerini dile getirdi.

Arter, "Bu yolların ve kaldırımların tamir edilmesi, başlangıç olarak insanların bu caddeleri ve şehri ziyaret etmesi planlanmıştır." dedi.

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