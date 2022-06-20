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AB Dışişleri bakanları bugün toplanıyor

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Avrupa Birliği dışişleri bakanları,bugünkü toplantılarında Ukrayna savaşının gıda ve enerji güvenliğine etkilerini ele alacak.
AB Dışişleri bakanları bugün toplanıyor

Bakanlar, 23-24 Haziran’da düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde Brüksel’de bir araya gelecek.

Üst düzey bir AB yetkilisi, toplantının gündeminde Ukrayna savaşının, özellikle gıda ve enerji güvenliği olmak üzere küresel etkileri açısından yer alacağını söyledi.

AB’nin mahsur kalan milyonlarca tonluk buğdayın ihracatı için, krizden etkilenecek nüfusun büyüklüğü göz önüne alındığında Belarus dahil çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini belirten yetkili, en ideal seçeneğin Karadeniz olduğunu vurguladı.

Yetkili, toplantıda enerji güvenliği açısından Körfez ülkeleri ile mevcut olumlu ilişkilerin ele alınacağını, ancak Rusya’nın yarattığı tehdit ışığında bu ilişkilerin dönüştürülmesinin konuşulacağını aktardı.

AB’nin Körfez ile gelecek için karşılıklı bağımlılığa dayalı bir ilişki dizayn ettiğini ifade eden yetkili, İran’ın tutumu ve nükleer anlaşmanın akıbetinin de bu hedefi etkileyeceğini anlattı.

Yetkili, bakanların son zirvede kabul edilen 6. yaptırım paketini masaya yatıracaklarını, yeni bir paket hazırlığında olmadıklarını dile getirdi.

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