AB, Google'ın reklam hizmetlerinin bir bölümünü elden çıkarmasını istiyor

Google'ı sanal reklam pazarındaki hakimiyetini kötüye kullanmakla suçlayan Avrupa Komisyonu, adil rekabetin sağlaması için ABD merkezli şirkete reklam hizmetlerinin bir kısmını satması çağrısında bulundu.

İki yıllık bir 'tekelle mücadele' soruşturmasının ardından bu çağrıyı yapan AB yetkilileri, soruşturmada kesin bulgu ve karar aşamasına varılmadan önce edinilen ön bulgular ışığında Google'ı çağrıya yanıt vermeye davet etti.

Eğer çağrı yanıtsız kalır ve soruşturma Google'ın aleyhine sonuçlanırsa şirketin yıllık küresel gelirlerinin yüzde 10'una kadar para cezası verilebilir.

Analistlere göre Google, en çok kar elde ettiği bölgelerden biri olan Avrupa piyasasından çıkmayı göze alamayacağı için kesilecek tüm cezaları ödemek zorunda.

ABD makamları da şirkete aynı sebeple dava açmıştı. AB'nin çağrısı ABD'deki davanın açılmasından birkaç ay sonra geldi.

Google: AB'nin pozisyonuna katılmıyoruz

Google'ın küresel reklamlardan sorumlu başkan yardımcısı Dan Taylor, komisyonun pozisyonuna katılmadıklarını ve buna göre yanıt vereceklerini söyledi.

Google'ın "son derece rekabetçi" bir pazarda reklam verenler için "değer yaratmaya" kararlı olduğunu vurgulayan Taylor, "komisyonun soruşturması, reklamcılık işimizin oldukça dar bir yönüne odaklanıyor" dedi.

Google, 2022'nin son üç ayında dünya çapında 76 milyar dolar gelir bildiren ABD'li teknoloji devi Alphabet'in bir yan kuruluşu. Bu gelirin de aslan payı Google'ın reklam gelirlerinden oluşuyor.

Vestager: Google, rekabeti yasa dışı şekilde bozmuş olabilir

AB'nin antitröst faaliyetlerine öncülük eden Komisyon Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager de şunları söyledi:

"Google'ın, 'adtech' olarak bilinen sanal reklamcılık endüstrisindeki rekabeti yasa dışı şekilde bozmuş olabileceğinden endişe duyuyoruz. Aslında bu türden 'elden çıkarma' talebinde bulunmamız oldukça nadir bir durumdur ve henüz bunu resmi ve hukuki kanallardan talep etmiş değiliz. Şimdilik sadece sözlü bir çağrı şeklinde bunu yapıyoruz"

Komisyon soruşturmasında henüz nihai bir sonuca varmadı. Google'ın yanıtı beklenecek ve soruşturma buna göre devam edecek.

Sorun ne?

Komisyon soruşturmasına göre Google yalnızca web sayfası, video, ses, resim ve metin biçimindeki sanal reklamları yerleştirmek için gerekli dijital araçlar sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda reklam verenlerin ve yayıncıların bilgisayar ve mobil ekranlarda reklam almaları için bir aracı görevi de görüyor.

Bunları yapmak için; alıcıları ve satıcıları eşleştirmek adına 'AdX' adlı bir reklam şirketine, 'DoubleClick' adlı bir reklam sunucusuna ve 'Google Ads' ile 'DV 360' adlı reklam satın alma araçlarına sahip.

DoubleClick, Google Ads ve DV 360 aracılığıyla yapılan reklam satın alımlarında da daima AdX'in tercih edildiği bu nedenle "Google'ın en az 2014'ten beri hakim konumunu kötüye kullandığı" tespit edildi.

Bu durum, rakip reklam şirketlerini oyun dışı bırakıyor ve Google'ın adtech tedarik zincirinde daha yüksek ücretler almasına olanak tanıyor.

ABD davası

Komisyonun tarafından açıklanan bu ön bulgular, ABD hükümeti tarafından ocak ayında Google'a karşı açılan bir antitröst davasındaki bulgularla da örtüşüyor.

Bu davada ABD Adalet Bakanlığı, Google'ı "reklam teknolojisi endüstrisindeki meşru rekabeti bozan" yasa dışı bir tekel olmakla suçluyor.

Vestager de Google konusunda Amerikan Adalet Bakanlığı ile yakın işbirliği içinde olduklarını dile getirdi ve "Brüksel ve Washington rekabet için neyin iyi olduğu ve nihayetinde sorunların en iyi nasıl çözüleceği konusunda aynı görüşü paylaşıyorlar" dedi.

Brüksel şimdiye kadar pazardaki hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesi ile Google'a farklı davalarda toplam sekiz milyar euronun üzerinde para cezası kesti.