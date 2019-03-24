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AB ile Türkiye arasında Havacılık alanında Kıbrıs sorunu!

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AB ile Türkiye arasında Havacılık alanında Kıbrıs sorunu!
AB ile Türkiye arasında Havacılık alanında Kıbrıs sorunu!

28 AB ülkesinin, AB Komisyonu’nun önerisi üzerine, Türkiye-AB Kapsamlı Havacılık Anlaşması ile ilgili görüşmelerin ertelenmesi ve AB ülkelerinin, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ı bu anlaşmanın dışında bırakmaya çalışması nedeniyle, anlaşmayla ilgili müzakerelerden ayrılma kararı aldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, edindiği bilgilere dayanarak, kapsamlı havacılık anlaşmasının içeriğinde, bu anlaşmanın, Türkiye’nin havacılık hizmetleriyle ilgili ikili iş birliği anlaşması imzalamadığı ülkeler için geçerli olmayacağı; aksi takdirde, bu anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçmeyeceğinin belirtildiğini yazdı.

Gazete, AB-Türkiye Kapsamlı Havacılık Anlaşması için beşinci tur müzakerelerin 13-14 Mart tarihinde gerçekleştirildiğini; bu durumun ortaya çıkması üzerine 28 AB ülkesinin koordinasyon toplantısı yaptığını ve Türkiye’nin tezinin görüşüldüğünü ve Türkiye’nin bu talebinin özünde, Güney Kıbrıs’ı saf dışı bırakma çabasının bulunduğunu iddia etti.

Haberde, bu nedenle müzakerelerin donma aşamasında bulunduğu ifade edildi.

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