AB Liderler Zirvesi'nde Kıbrıs meselesinin gündeme gelmesi bekleniyor

29-30 Haziran'daki AB Liderler Zirvesi'nde öne çıkan konuların başında Ukrayna geliyor. Özelikle paralı savaşçı grubu Wagner'in Rusya yönetimine isyanı sonrası durum ile Ukrayna'ya verilecek mali ve askeri destek liderlerin masasındaki konuların başında geliyor.

AB'nin Ukrayna'ya askeri destek için kullandığı Avrupa Barış Fonu adlı fon neredeyse tükendiği için 3,5 milyar avro artırılarak 12 milyar avroya çıkarılmıştı.

Liderlerin yarınki toplantısının bir bölümüne NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de katılacak ve Ukrayna'ya destek konusunda NATO-AB işbirliği görüşülecek.

Ukrayna'nın yeniden inşası amacıyla Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının kullanılması da zirve toplantısında değerlendirilecek. AB yetkilileri, dondurulmuş varlıkların kullanılmasının hem teknik bir mesele hem de birçok sonucu olabileceği için AB'nin dikkatli davrandığını, masada bulunan birçok seçeneğin değerlendirileceğini ifade ediyor.

AB liderlerinin toplantısına Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de video konferans yöntemiyle katılması planlanıyor.

GÖÇ KONUSUNDA İLERLEME ZOR

AB'yi son yıllarda zorlayan konulardan biri olan göç meselesinde ise iki hafta önce Yunanistan açıklarında meydana gelen ve bir teknenin batmasıyla yüzlerce göçmenin ölümüne neden olan facia sonrası durum değerlendirmesi yapılması bekleniyor.

Özellikle güneydeki İtalya ve Yunanistan gibi AB ülkelerine gelen göçmenlerin diğer üye ülkelere dağıtılması ve bunun finansmanı gibi konuların tartışmaların önemli bölümünü oluşturması öngörülüyor.

Bazı ülkeler göçmen kabulünde isteksiz davranmayı sürdürürken bir grup AB ülkesinin AB Komisyonunun "yenilikçi çözümler" bulmasını istediği belirtiliyor. Avusturya ve Danimarka'nın aralarında bulunduğu bu ülkelerin göçmenlerin yeniden yerleştirilmesi gibi tartışmalı konularda yeni çözümler istediği iddia ediliyor.

Bu yıl yapılan tüm AB zirvelerinde gündeme gelen göç konusunda bu zirve toplantısından da sonuç çıkması ihtimali düşük görülüyor.







KIBRIS VE BATI BALKANLAR

AB Liderler Zirvesi'ndeki öne çıkacak başlıklardan diğer birkaçının da Çin-AB ilişkileri, Batı Balkanlar, Kosova ve Kıbrıs meselesi olması bekleniyor.

Liderlerin Kosova konusunda gerginliğin düşürülmesi için taraflara güçlü bir mesaj vermesi öngörülüyor. Batı Balkanlar'daki ülkelerin AB süreçlerinin ilerletilmesi için de teşvik edilmesi bekleniyor.

Zirve konuları hakkında bilgi veren AB yetkilileri, Kıbrıs konusunda ise müzakerelerin yeniden başlaması için yeni bir ivmenin ortaya çıktığı görüşünü savunuyor.

AB'nin müzakerelerin başlamasına ve ilerlemesine yardımcı olma arzusunu dile getiren AB yetkilileri, sürecin Birleşmiş Milletler öncülüğünde ilerlemesi gerektiğini ancak AB'nin de buna yardımcı olabileceğini ifade ediyor.

Müzakerelerin yeniden başlaması için bir takvim konusunda AB liderlerinin değerlendirme yapacağı kaydediliyor.