AB Lübnan'a yönelik olası yaptırım zeminini onayladı

Avrupa Birliği (AB), siyasi ve ekonomik krizin pençesindeki Lübnan'da birey ve kuruluşlara yönelik yaptırım uygulanmasına olanak tanıyan yasal düzenlemeyi onayladı.

Avrupa Birliği (AB), siyasi ve ekonomik krizin pençesindeki Lübnan'da birey ve kuruluşlara yönelik yaptırım uygulanmasına olanak tanıyan yasal düzenlemeyi onayladı.

Avrupa birliği (AB), Lübnan'a karşı yaptırım silahını kullanmaya hazırlanıyor. Birlik, Lübnanlı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanmasına olanak tanıyan yasal düzenlemenin onaylandığı açıkladı.

AB tarafından yapılan açıklamada düzenlemenin, Lübnan’da demokrasi ve hukukun üstünlüğünü baltalamaktan sorumlu olanlara yaptırım uygulama imkanını sağladığını belirtildi.

Açıklamada, "Lübnanlı liderlerin farklılıklarını bir kenara bırakarak yeni hükümet kurmak için beraber çalışması ve ülkenin sürdürülebilir bir iyileşme yakalaması için gerekli adımları atması son derece önemli" denildi.

Lübnan’da gözler olası yeni hükümette

Onaylanan yaptırım düzenlemesinde Lübnanlı kişi veya kuruluşlara seyahat kısıtlaması uygulanabilecek ve mal varlıkları dondurulabilecek. Yaptırım listesine giren taraflara AB tarafından fon sağlanamayacak.

Yolsuzluk ve hükümet kurulmasına engel olmak yaptırıma neden olabilecek

Yaptırım uygulamak için belirtilen kriterler ise; yolsuzluk, hükümet kurma girişimlerini engellemek, mali suçlar ve insan hakları ihlalleri.

AB, temmuzun başında yaptığı bir açıklamada yaptırım uygulamalarının hemen yürürlüğe konulmayacağını belirtilmişti.

Lübnan, 2019’daki hükümet karşıtı protestolardan sonra derinleşen siyasi kriz, arkasından derin bir ekonomik ve finans krizini getirdi.

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Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos 2020’de meydana gelen devasa patlamanın ardından ülkenin ekonomisinde hızlı bir çöküş yaşandı.

Bir yıl devam eden hükümet kurma girişimleri hala sonuç vermedi

Yüksek enflasyon, elektrik, yakıt ve ilaç sorununun devam ettiği ülkede bir yıldan beri devam eden hükümet kurma çalışmaları hala sonuç vermedi.

Lübnan'da hükümeti kurma görevi eski Başbakan Mikati'ye verildi

Fansa’nın liderliğindeki girişimler sonucunda Avrupa Birliği, yeni düzenlemeyle Lübnanlı siyasilere yönelik baskıyı artırmayı amaçlıyor.

Uluslararası toplum, Lübnan’daki kaosa son verilmesi adına stabil bir hükümetin kurulması ve bu hükümetin ülkede reform yapması gerekliliği konusunda hem fikir.