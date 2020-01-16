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AB: “Türkiye ve Rusya, Doğu Akdeniz’de dengeyi değiştirdi”

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AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borell, adeta itiraf niteliğinde bir açıklama yaparak, “Ortak yaklaşım sergileyemedik.
AB: “Türkiye ve Rusya, Doğu Akdeniz’de dengeyi değiştirdi”

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borell, adeta itiraf niteliğinde bir açıklama yaparak, “Ortak yaklaşım sergileyemedik. Libya'da liderliği Türkiye ve Rusya aldı. Türkiye ve Rusya'nın getirdiği askeri çözüm Doğu Akdeniz'de dengeyi değiştirdi" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine karşı çıkan Avrupa Birliği'nden itiraf gibi açıklama geldi. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell "Ortak yaklaşım sergileyemedik. Libya'da liderliği Türkiye ve Rusya aldı." dedi.

Libya'da çatışmalar başladıktan sonra arabuluculuğa soyunmak isteyen Avrupa Birliği diplomatları ülkeye alınmadı. Diplomatlar komşu Tunus'ta bekletildi.

Avrupa Birliği Libya'da etkinliğini kaybederken, birliğin Dış Politika ve Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den çarpıcı bir itiraf geldi.

Borrel, birlik içinde ortak tutum sergileyememenin faturasını ödediklerini söyledi, Libya'da öncü rolü Türkiye ve Rusya'nın üstlendiğini belirtti.

Borrell Suriye örneğini hatırlattı. Orada olduğu gibi Libya konusunda da AB'nin kendisini askeri çözüm olmayacağı inancının arkasına sakladığını vurguladı.

Josep Borell, "Türkiye ve Rusya'nın getirdiği askeri çözüm Doğu Akdeniz'de dengeyi değiştirdi" değerlendirmesini de yaparak, AB'nin görüş ayrılıklarını gidermesi gerektiğinin altını çizdi.

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