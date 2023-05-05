  • BIST 4.423,45
  • Altın 1278.771
  • Dolar 19.4965
  • Euro 21.5156
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKACovid bitti sanmayın

ABD: Azerbaycan-Ermenistan görüşmelerinde somut ilerleme kaydedildi

» »
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin ev sahipliğinde Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri heyetleri arasındaki görüşmelerde “elle tutulur ilerleme kaydedildiğini” ve “nihai bir anlaşmanın artık ulaşılabilir” olduğunu söyledi.
ABD: Azerbaycan-Ermenistan görüşmelerinde somut ilerleme kaydedildi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan başkanlığındaki iki ülke heyetleri Blinken'ın ev sahipliğinde bir araya geldi. Heyetler arasındaki üç günlük görüşmelerin sonunda Blinken, iki bakanla kameraların karşısına geçti.

Blinken, “İki taraf son birkaç gündür oldukça zor bazı konuları konuştular ve kalıcı bir barış için elle tutulur bir ilerleme kaydettiler.” dedi.

“SON AŞAMA EN ZOR KISIM”

Nihai bir barış anlaşmasına varmanın tarihi öneminin yanı sıra hem iki ülke hem de bölge açısından oldukça olumlu bir etki yaratacağını belirten Blinken, “Meslektaşlarımızın müzakerelerdeki ilerlemeleri ve inşa ettikleri temel bir anlaşmanın ulaşılabilir olduğunu gösteriyor. Bir maratonun son aşamasının en zor kısım olduğunu biliyoruz ancak ABD olarak bitiş noktasına doğru dostlarımıza destek vermeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Blinken, sürecin hiç de kolay olmadığını ancak tarafların kalan zor konuları da ele alma konusunda kararlı olduğunu vurgulayarak, “Son günlerde aldığımız his daha önce de belirttiğim gibi elle tutulur bir ilerleme kaydettik, nihai bir anlaşma artık ulaşılabilir ve ABD bunun için destek vermeye devam edecek.” ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN: BAZI MADDELERDE ANLAŞTIK

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in ev sahipliğinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan başkanlığındaki iki ülke heyetlerinin 1-4 Mart’ta ABD’de yaptığı görüşmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Bakanlar ve beraberlerindeki heyet üyeleri, ‘Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Kurulmasına İlişkin İkili Anlaşma’ taslağının bazı maddeleri üzerinde mutabakata varırken, aynı zamanda bazı kilit konulardaki pozisyonların farklı kaldığını da kabul ettiler.” ifadeleri yer aldı.

Görüşmelere yaptığı ev sahipliği için ABD’ye teşekkür edilen açıklamada, tarafların müzakereleri sürdürme konusunda anlaştığı kaydedildi. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fuhuş ve insan ticareti yapan iş insanı Jeffrey Epstein’ın üst düzey tanıdıkları ortaya çıktı01 Mayıs 2023 Pazartesi 18:54
  • ABD'de sosyal medya önlemi: 13 yaş altına yasaklanıyor01 Mayıs 2023 Pazartesi 14:07
  • ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle görüştü01 Mayıs 2023 Pazartesi 12:24
  • ABD'nin uçak gemisi 2024'te Japonya'ya geri dönecek30 Nisan 2023 Pazar 16:58
  • Kim’in kız kardeşi Biden’a hakaret yağdırdı29 Nisan 2023 Cumartesi 18:43
  • ABD ordusunda alarm: Tüm uçaklar indi29 Nisan 2023 Cumartesi 09:37
  • Mike Pence, 2020 seçimleriyle ilgili yürütülen soruşturmada ifade verdi28 Nisan 2023 Cuma 11:25
  • ABD ordusunda cinsel saldırı vakaları arttı28 Nisan 2023 Cuma 09:51
  • İspanya’da bir ilk! Meclisten geçti27 Nisan 2023 Perşembe 21:58
  • Peru düzensiz göçmen akışıyla mücadele için sınırlarında OHAL ilan etti27 Nisan 2023 Perşembe 13:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti