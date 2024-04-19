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FBI: Çin bağlantılı bilgisayar korsanları, ABD'nin altyapısına saldırı için pusuda bekliyor

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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Çin bağlantılı bilgisayar korsanlarının ülkesinin kritik altyapısına saldırmak için pusuda beklediklerini bildirdi.
FBI: Çin bağlantılı bilgisayar korsanları, ABD'nin altyapısına saldırı için pusuda bekliyor

New York Post gazetesinin haberine göre FBI Direktörü Wray, ABD'deki Vanderbilt Üniversitesinde düzenlenen programda konuştu.

Wray, Çin bağlantılı bilgisayar korsanlarının su arıtma tesisleri, enerji hatları, ulaşım ve bilgi teknolojisi gibi ABD'nin kritik altyapılarına saldırmak için tetikte olduklarını ve pusuda doğru anı beklediklerini ifade etti.

FBI ve diğer federal yetkililerin sahne arkasında bu tehdide karşı koymak için çabaladığını anlatan Wray, Çin'in sivil altyapıya saldırarak panik oluşturmak ve halkın irade gücünü kırmak istediğini savundu.

Çin'in ABD endüstrisinden entelektüel mülk, teknoloji ve araştırmaları "çalmak" için agresif şekilde çalıştığını öne süren Wray, bu tehdidin artık kapıda olduğunu belirtti.

Wray, 31 Ocak'ta ABD Temsilciler Meclisi üyelerine yaptığı konuşmada da benzer uyarıda bulunmuştu.

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