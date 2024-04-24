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ABD siber saldırı nedeniyle İranlı şirketler ve kişiler için yaptırım kararı aldı

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ABD Hazine Bakanlığı, ülkedeki şirket ve devlet kurumlarına siber saldırı düzenledikleri gerekçesiyle 2 İran şirketi ve 4 İranlı için yaptırım kararı aldığını açıkladı.
ABD siber saldırı nedeniyle İranlı şirketler ve kişiler için yaptırım kararı aldı

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden (OFAC) yapılan açıklamada, ABD'deki bir dizi şirket ve devlet kurumunun siber saldırıların hedefi olduğu belirtilerek bu siber saldırıları İran Devrimi Muhafızları Ordusu-Siber Elektronik Komutası (IRGC-CEC) adına yaptıkları gerekçesiyle 2 İran şirketi ve 4 İranlı için yaptırım kararının alındığı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da söz konusu karara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın yaptırım kararını 4 kişi için hazırlanan iddianameyle birlikte aldığını aktararak "IRGC-CEC, ABD ve diğer ülkelerdeki kurumlara karşı düzenlenen siber saldırılardan sorumlu bir İran devlet kuruluşudur." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin, kötü niyetli siber eylemleri ortaya çıkartmak ve sorumlularını cezalandırmak için çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Miller, "ABD, ülke şirketlerini hedef alan siber saldırılara tolerans göstermeyecek." ifadesini kullandı.

Bu arada, OFAC'ın açıklamasında ilgili şirket ve kişilerin isimleri paylaşılırken listede yer alan isimlerin ABD'de bulunan mal varlıklarının da bloke edildiği bilgisi de paylaşıldı.

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