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ABD, Covid-19 aşı zorunluluğunu kaldırıyor

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ABD, hava yolları ile seyahat eden uluslararası yolcular için Covid-19 aşı zorunluluğunun gelecek hafta kaldırılacağını duyurdu.
ABD, Covid-19 aşı zorunluluğunu kaldırıyor

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, 2021’de Covid-19 salgını dolayısıyla alınan aşı zorunluluğu kararının, federal çalışanlar ve hava yolları ile seyahat eden uluslararası yolcular için 11 Mayıs itibarıyla sona ereceği duyuruldu.

Açıklamada, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlıkları (HHS) ile İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) da bugün, okullarda, sağlık kurumlarında ve kara sınırından gelen Amerikan vatandaşı olmayan kişiler için aşı zorunluluğunu sona erdirme sürecini başlattıkları anımsatılarak, ileriki günlerde bu konuda detaylı bilgilerin paylaşılacağı aktarıldı.

Aşı zorunluluğunun, halk sağlığı için önemli olduğundan gerekli görüldüğü dile getirilen açıklamada, bu sayede milyonlarca kişinin hayatının kurtulduğu ifade edildi.

DÜZENSİZ GÖÇMENLER NASIL ETKİLENECEK?

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, 11 Mayıs’tan itibaren, Covid-19 salgınına ilişkin Ulusal Acil Durumu Deklarasyonu’nun sonlandırılması ile yasa dışı yöntemlerle ABD’ye gelen düzensiz göçmenlerin işlemlerinin, Ulusal Acil Durum kapsamından çıkarılarak, 8. madde çerçevesinde ele alınacağını duyurmuştu.

Mayorkas, sınırda yakalananların, derhal sınır dışı edilmelerinin yanı sıra 5 yıla kadar giriş yasağına maruz kalacaklarını ve birkaç kez bu ihlale karışanların tutuklanacaklarını belirtmişti.
Alejandro Mayorkas, ABD’nin Meksika ile sınırında oluşacak göç dalgasını önlemek ve insanların, kaçakçıların eline düşmesinin önünü almak üzere, ilk başta Guatemala ve Kolombiya’da, daha sonra bölgenin diğer ülkelerinde göç işlem merkezleri kuracaklarını bildirmişti.

ABD yönetimi, Covid-19 salgını sırasında, ABD Anayasası’nın kamu sağlığı, sivil haklar ve toplumsal refah hükümlerini içeren 42. maddesi kapsamında, Amerikan topraklarına gelen düzensiz göçmenleri hızlı bir şekilde sınır dışı ediyordu.

ABD Başkanı Joe Biden, 11 Nisan’da, “Acil Durum Deklarasyonu”nun kaldırılmasına ilişkin yasa tasarısını imzalamış, ancak ABD Yüksek Mahkemesi, bu sürecin 11 Mayıs’ta sona erdirilmesine karar vermişti. 

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