  • BIST 113.684
  • Altın 298,069
  • Dolar 5,9700
  • Euro 6,6697
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

ABD, Güney Kıbrıs’ta Güvenlik Eğitim Merkezi Kuracak

» »
ABD, Güney Kıbrıs’ta Güvenlik Eğitim Merkezi Kuracak
ABD, Güney Kıbrıs’ta Güvenlik Eğitim Merkezi Kuracak

ABD’nin Güney Kıbrıs’ta bir güvenlik eğitim merkezi kuracağı, ilgili anlaşmanın ise ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ziyareti sırasında imzalanacağı iddia edildi.

Simerini gazetesi, ABD’nin Güney Kıbrıs’ta “Deniz, Liman, Kara Güvenliği Eğitim Merkezi” (Cyprus Centre of Land, Open Seas and Port Security) kuracağını yazdı.

Gazete, söz konusu merkezin kuruluşuna ilişkin anlaşmanın, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ziyareti sırasında imzalanacağını belirtirken, Pompeo’nun iptal edilen ziyareti sonrasında yeni ziyaretinin netleşmesinin beklendiğini vurguladı.

Habere göre, merkezi kurulmasının ardından ABD’li uzmanlar tarafından güvenlik konularında eğitimler verilecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 19 yaşındaki ingiliz turistin annesi BBC’ye konuştu03 Ocak 2020 Cuma 13:50
  • Baf’ta ATM soygunu03 Ocak 2020 Cuma 13:43
  • EastMed’e ABD’den destek03 Ocak 2020 Cuma 13:31
  • Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs arasında doğalgaz boru hattı anlaşması imzalanııyor02 Ocak 2020 Perşembe 19:40
  • "Pompeo’nun ziyaretinden beklentiler"31 Aralık 2019 Salı 14:45
  • Kıbrıs'ta İsrailli bir grubun toplu tecavüzüne uğradığını söyleyen kadın "toplumu yanıltmaktan" suçlu bulundu31 Aralık 2019 Salı 14:39
  • Rum gazeteci Kostas Yennaris hayatını kaybetti31 Aralık 2019 Salı 12:37
  • Rum polisine 14 akıllı araç31 Aralık 2019 Salı 12:03
  • İçerisinde ölen çocuklarına ait küllerin bulunduğu kutu çalındı30 Aralık 2019 Pazartesi 16:38
  • “Ateş olmayan yerden duman çıkmaz”30 Aralık 2019 Pazartesi 16:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti