ABD, Seçimler ve Çözüm!..

Kıbrıs sorununun çözümü ile ilgili olarak başlaması gerekli olan görüşmeler için her iki taraftan suçlayıcı demeçler peşi sıra geliyor.Yaşananlara baktığımız zaman, rahmetli Anibal’ın dediği gibi ‘almaz be annem bu harita’ bu çözümü demek zorunda kalıyoruz.

Çünkü Kıbrıs’ta hayata geçirilecek bir çözüm, Doğu Akdeniz havzasında, kapasitesi dolarla ölçülemeyecek bir zenginliği, iki toplumu barıştırmak suretiyle riske atmak ne ABD’nin nede İngiltere’nin işine gelir.

ABD’yi bilindiğinin aksine idare eden, Lockheed Martin, Boeing, NorthropGrumman, United Techologies, Raytheon, RockwellCollins ve General Dynamics gibi silah şirketlerinin oluşturduğu lobi, enerji sektörüne de el attı. Finans yani para işlerini tekelindetutan Rothschild ailesi ile de ABD içerisinde ciddi bir kavgaya girişen ve Pentagonu da arkasına alan silah lobisi, Ortadoğu’daki zengin petrol yataklarına el uzattı. Filler tepişirken çimenleri bu noktada kimse düşünmez.

Silah lobisi ile Finans lobisinin kavgası, ABD içerisinde büyürken, bunun etkilerini özelde Türkiye, genelde ABD’nin etkilediği ülkelerde görürüz. 24 Haziran’da Türkiye’de yapılacak olan ve bir Milat olacak olan seçimler öncesinde her iki lobinin gözünün Türkiye’de olduğunu görmekteyiz. Silah lobisi, Rusya’ya yaklaşan, Putin ile dirsek temasına girip S 400 füzeleri alan, eski uydusu, şimdilerde yörünge dışındaki Erdoğan’ı, koltuktan indirmek istiyor. Sürekli olarak ayağına bayda (Çelme) atarak onu alaşağı etmek yerine de söz geçireceği yeni uyduları oturtmak istiyor.

Sanırım bunu ya İyi Parti başkanı Meral Akşener ile yada ikna edilirse Abdullah Gül ile yapmak istiyor. İyi Partinin kısa süre içerisindeki yükselişine bakılırsa ne demek istediğim daha kolay anlaşılır diye düşünüyorum. Birçok kişi FETÖ’cu olarak suçlanırken, Meral Akşener’in, Fahrettin Gülen ile kol kola çekilmiş resimlerine ses çıkartılmaması, bayram değil seyran değilken, 15 CTP Milletvekilinin İyi Parti’ye geçmesinin de bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim.

Silah Lobisi, Pentagona sunulan Akdeniz ile ilgili raporda, sismik araştırma gemisinin, Mersin- İskenderun, Kıbrıs ve Suriye üçgeninde zengin petrol yataklarını keşfettiğini biliyor. Yine Türkiye, Kıbrıs, Lübnan havzasında, Akdeniz’in en zengin petrol yataklarının bulunduğunu da öğrendi. Bu zenginliğin enim benim cinsten bir zenginlik olmadığını da biliyor.

İşte bu nedenle ABD, kabine ve görev değişikliğine giderek, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mcmaster’i İran ve Ortadoğu masasının başına, Dışişleri Bakanlığına CIA eski sorumlusu Mike Pompeo’yu, CIA Başkanlığına GinaHaspel’i, Savunma Bakanlığına da JimMattis’i getirdi. Hesap büyük.

Hesap büyük olduğu için dünyanın önde gelen enerji şirketlerinden Amerikan NobleEnergy, ExxonMobil, İtalyan Eni, Fransız Total, Rus Novatek’in raporlarıda tarumar edildikten ve Mersin-İskenderun ve Kıbrıs üçgeninin çok önemli yataklar olduğunun öğrenilmesinden sonra silah lobisi de enerji branşına girerek buralara el uzatmaya başladı.

Silah Lobisinin amacı bu zenginliğe birilerine küçük paylar vererek yalnız başına konmaktır. Akdeniz’e en uzun kıyı şeridi olan Türkiye’yi yok edemeyeceğini bilen ABD ve lobi, onu Kıbrıs, Ekonomi, Terör ve benzeri şeyler ile sıkıştırarak çok az bir paya razı etmektir. Türkiye’nin döviz bir başka deyişle para ile terbiye edilmek istenmesinin bir nedeni de budur.

Bakın iddia ediyorum, 24 Haziran seçimlerinde silah lobisi istediği sonuçları elde etmezse, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya hatta etki ettikleri ülkeler devreye girerek Türkiye’nin Kıbrıs’ta işgalci olduğunu ve askerini geri çekmesini, hatta buraya yerleşen Türkiye kökenli soydaşlarımızın da bir kısmının geri gönderilmesini isteyecek.

Birde Erdoğan’ın hedef gösterilmesi dolar ile ilgili açıklamalarında yatır. Dolar yerine altın ile ticaret yapalım diyerek Rusya ve İran ile kendi para birimleri içerisinde ticaret yapılması, ABD’yi kızdırdı. Bir ülkenin kendi parasını kullanması bir hak ama ABD bunu uygulatmıyor, Kadafi’yi linç ettirdi, Brezilya Devlet başkanları Lula da Silva ve DilmaRousseff, Arjantin Devlet Başkanı CristinaFernandez, Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif bu nedenle görevden alındı. Sultanahmet Meydanı'nda "Türk Lirası’ ile alış veriş yapalım İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, da görevi bırakmak zorunda bırakıldı.

Saadete gelirsek, Türkiye’yi Akdeniz’de çevrelemek isteyen silah lobisi, enerjiden elde edeceği finans ile dünyada tek güç olmak istiyor. Bu nedenle para ile Türkiye’yi uğraştırarak kaderine razı ederek sessiz kalmasını sağlamak istiyor.

Şimdi eğri oturalım ama doğru konuşalım. Yunanistan’ın durup dururken, küçük bir kayalığa bayrak asarak kafa tutması, İsrail’in Ege’de Yunanistan ile tatbikat yapması, yine İsrail’in, daha önceleri baş düşmanı Mısır, Suudi Arabistan, Kıbrıs ve Yunanistan ile Kıbrıs açıklarında tatbikat yapması sizlere bir şey çağrıştırmıyor mu?

Türkiye seçimleri bizim için de bir Milat olacak. ABD ve İngiliz’in çözüm isteriz sözlerine kanmamalıyız. Bunların gözü buralardaki zengin petrol yataklarındadır. Hatta çözümsüzlük, çözümdür onlar için baş tacıdır. Zaman birlik olma ve tehlikenin nereden geleceğini bilme zamanıdır.