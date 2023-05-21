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ABD'de ilk gün 20 bine yakın oy kullanıldı

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurtdışında kurulan sandıklarda oylama sürüyor
ABD'de ilk gün 20 bine yakın oy kullanıldı

Cumhuriyet Halk Partisi ABD Temsilcisi Yurter Özcan, 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için ABD'de ilk gün 19 bin 690 oy kullanıldığını duyurdu.

28 Mayıs'taki seçim için Amerika Birleşik Devletleri'nde dün başlayan oylamada 20 bine yakın oy kullanıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi ABD Temsilcisi Yurter Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilk gün 19 bin 690 oy kullanıldığını ve oylamanın 4 gün daha süreceğini hatırlattı. Özcan'ın aktardığı bilgilere göre kentlerde kullanılan oy sayıları şöyle: New York 8 bin 368, Boston 1.454, Miami 1.419, DC 2 bin 260, Houston 1.716 Houston, Şikago 1.844, Los Angeles 2 bin 629.

Özcan "İlk gün ABD’de katılım çok çok iyiydi. Dün 19,690 oy kullanıldı. Oy kullanmak için 4 gün daha var. Hatırlarsanız ilk turda yaklaşık 51,640 geçerli oy kullanılmıştı. Bu rakamı mutlaka aşacağız. Desteklerinizi bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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