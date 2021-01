Avrupa Birliği (AB), AstraZeneca firmasına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının tedarikinde yaşanan gecikmeden ötürü tepki gösterdi.

AB Komisyonunun Sağlıktan Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının teslimatındaki gecikmeler hakkında konuştu.

AstraZeneca aşısının Avrupa İlaç Ajansı (EMA) nezdinde son onay aşamalarında olduğunu anımsatan Kyriakides, "Eğer gerekli koşullar sağlanırsa EMA bu hafta bitimine kadar AstraZeneca aşısına koşullu pazarlama izni verilmesi tavsiyesinde bulunabilir." dedi.

Kyriakides, aşının tedarik kısmında sorun olduğunu, AstraZeneca'nın AB Komisyonu ve üye ülkelere gelecek haftalarda anlaşmalardakinden daha az miktarda doz teslim edeceğini bildirdiğini aktardı.

AB'nin AstraZeneca aşısının geliştirilmesine ve üretimine ön finansman sağladığını, bu yatırımın geri dönüşünü görmek istediklerini vurgulayan Kyriakides, "AB için bu yeni takvim kabul edilemez." dedi.

Kyriakides, "AB, AstraZeneca tarafından nerede kaç doz aşının üretildiğini ve bunların kime teslim edildiğini tam olarak bilmek istiyor." ifadesini kullandı.

Bu konuların, AB Komisyonu, üye 27 ülke ve AstraZeneca temsilcilerince bugün Brüksel'de yapılan toplantıda tartışıldığını anlatan Kyriakides, şirketin verdiği yanıtları tatmin edici bulmadıklarını ve bu gece ikinci bir toplantı planladıklarını vurguladı.

Kyriakides, "AB, inceleme yapılmasını, ön finansman sağlanan dozların bir an önce teslim edilmesini ve sözleşmenin tam olarak yerine getirilmesini istiyor." diye konuştu.

AŞI İHRACATINA BİLDİRİM ZORUNLULUĞU HAZIRLIĞI

AB’nin bu konuda gerekli bütün adımları atacağına dikkati çeken Kyriakides, şunları söyledi:

"AB Komisyonu, üye 27 ülkeye aşı konusunda en kısa sürede bir ihracat şeffaflık mekanizması uygulamaya konmasını teklif etti. AB'den diğer ülkelere aşı ihracatı konusunda açıklık ve tam şeffaflık getirilmesini istiyoruz. Gelecekte, AB ülkelerinde Kovid-19 aşısı üreten bütün şirketler, üçüncü ülkelere aşı ihraç etmek istediklerinde erken bildirimde bulunmak zorunda kalacak."

Kyirakides, şimdiye kadar çeşitli şirketlere Kovid-19 aşılarının hızlı geliştirilmesi ve üretimi için 2,7 milyar avro destek verdiklerini anımsatarak, "AB, vatandaşlarının haklarını korumak için her türlü önlemi alacak." dedi.

AŞI ONAYI İÇİN EMA'YA BAŞVURU YAPILMIŞTI

Oxford Üniversitesinin İngiliz İsveç ilaç firması AstraZeneca ile geliştirdiği aşı onayı için EMA'ya başvuru yapılmıştı. Söz konusu aşının AB onayının ise ocak sonunda çıkması bekleniyor.

AB'de şu ana kadar onay alan BioNTech ve Pfizer ile Moderna tarafından geliştirilen aşılar, Aralık 2020'den beri halka yapılıyor.

AB Komisyonu, bugüne kadar aşı geliştiren şirketlerle üye ülkeler adına yaptığı 6 sözleşmeyle yaklaşık 2,3 milyar doz alabilecek konuma geldi.

AB, opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 160 milyon doz aşı almak için sözleşme imzaladı ancak AB ülkelerinde aşılamaların yavaş ilerlediği eleştirileri yapılıyor.

AB Komisyonu, geçen hafta üye ülkelerindeki yetişkin nüfusun yüzde 70'inin 1 Haziran'a kadar aşılanması hedefi koymuştu.

Aşı teslimatlarında yaşanacak gecikmeler sonucunda hedefin yakalanamaması ihtimali artıyor.