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ABD’nin raporu açıklandı: Toplam 510 ‘tanımlanamayan uçan cisim’ ihbarı…

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ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, Mart 2021’den bu yana halk arasında UFO olarak da bilinen 366 "Tanımlanamayan Uçan Cisim" ihbarı aldıklarını ve bunlardan 171’inin ne olduğunun henüz belirlenemediğini açıkladı.
ABD’nin raporu açıklandı: Toplam 510 ‘tanımlanamayan uçan cisim’ ihbarı…

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI) ve Savunma Bakanlığına bağlı Tüm-Sahalar Anomali Çözüm Dairesi yıllık “Tanımlanamayan Uçan Cisim” raporunu yayımladı.

Raporda tanımlanamayan cisimlerin daha çok kısıtlı ve askeri açıdan hassas sayılan hava sahalarında tespit edildiği, bu olayların ABD hasımlarının istihbarat toplama faaliyeti olması konusunda endişelerin arttığına vurgu yapıldı.

İHBARLARIN 163’Ü BALON VEYA BENZERİ ARAÇLAR

Yeni alınan 366 ihbarın ilk değerlendirmesinde bunların yarısından fazlasının “dikkate değer olmayan özellikler gösterdiği” belirtilen raporda, ihbarlardan 26'sının insansız hava araçları veya benzeri sistemler, 163'ünün balon veya benzeri araçlar, 6'sının ise kuş, hava olayları, poşet gibi cisimler olduğu belirtildi.

Raporda, istihbaratın ve Pentagon'un henüz 171 ihbarı tanımlayamadığı işaret edilerek, “Bu tanımlanmamış cisimlerden bazılarının, olağan dışı uçuş özellikleri veya performans sergilediği görünmektedir ve bunlar için daha fazla analiz gerektirmektedir.” denildi.

ABD’NİN ELİNDE TOPLAM 510 İHBAR VAR

Söz konusu 366 ihbarın 247'sinin yeni olduğu kaydedilen raporda, kalan 119 ihbarın ise 5 Mart 2021'den önce alınan ancak o zaman çıkarılan değerlendirme raporuna dahil edilmeyen ihbarlar olduğu belirtildi.

Raporda böylece ABD'nin elinde toplam 510 tanımlanamayan uçan cisim ihbarı olduğu bilgisine yer verildi. 

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