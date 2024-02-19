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AB'nin TikTok endişesi: Resmi soruşturma başlatıldı

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Avrupa Birliği (AB), çocuk güvenliği, risk yönetimi ve diğer endişeleri gerekçe göstererek Dijital Hizmetler Yasası kapsamında TikTok hakkında resmi soruşturma başlattı.
AB'nin TikTok endişesi: Resmi soruşturma başlatıldı

Avrupa Birliği Komisyonu, TikTok'un Dijital Hizmetler Yasası'na (DSA) uygunluğunu resmen araştırdığını açıkladı.

Komisyon'un TikTok'a yönelik bu soruşturmada odaklandığı alanların çocukların korunması, reklam şeffaflığı, araştırmacılar için veri erişimi ve bağımlılık yaratan tasarım ve zararlı içerik risk yönetimi ile bağlantılı olduğu kaydedildi.

DİJİTAL HİZMETLER YASASI NEDİR?

AB Dijital Hizmetler Yasası (DSA), Avrupa Birliği'nde (AB) internet hizmetlerinin işleyişini düzenleyen yeni bir yasadır. Yasa, 25 Ağustos 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve çevrimiçi platformların ve arama motorlarının daha güvenli ve daha sorumlu bir şekilde faaliyet göstermesini amaçlamaktadır.

TIKTOK KURALLAR KAPSAMINDA SORUŞTURULUYOR

Ancak geçen yazdan bu yana TikTok gibi büyük platformlar algoritmik şeffaflık ve sistemik risk gibi alanlarda bir dizi ekstra gereklilikle karşı karşıya kaldı ve video paylaşım platformu şu anda bu kurallar kapsamında soruşturuluyor.

AB'NİN TİKTOK ENDİŞESİ

Avrupa Birliği Komisyon'u TikTok'un çocukları uygunsuz içeriğe erişmekten korumak için uyguladığı önlemlerin yani yaş doğrulama araçlarının  makul, orantılı ve etkili olmayabileceğinden endişe duymaktadır.

BİRKAÇ AY SÜREN BİLGİ TOPLAMA SÜRECİNİN ARDINDAN SORUŞTURMA AÇILDI

Bugünkü hamle, çocuk koruma ve dezenformasyon riskleri gibi alanlar da dahil olmak üzere daha büyük platformlar için DSA kurallarını uygulayan Komisyon tarafından birkaç ay süren bilgi toplama sürecinin ardından geldi.

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