  • BIST 1.329
  • Altın 449,266
  • Dolar 7,8115
  • Euro 9,3377
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -7 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 7 pozitif vaka

Adenovirüs Nedir? Adenovirüs Nasıl Bulaşır, Belirtileri Nelerdir?

» »
Adenovirüs nedir? sorusu güdemimn öne çıkan başlıklarından. Her yaşta görülen adenovirüsler, bağışıklığı zayıf bireylerde ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.
Adenovirüs Nedir? Adenovirüs Nasıl Bulaşır, Belirtileri Nelerdir?

Çeşitli yaş gruplarında rastlanabilen adenovirüsler, doğada her yerde olabilirler. Adenovirüsler, üst solunum yolları hastalıklarına yol açan bir grup DNA virüsüdür.

ADENOVİRÜS NASIL BULAŞIR?

Havadan solunum yoluyla, gıdalar ile ağızdan ve en çok dış ortama temas sonucu eller yoluyla bulaşır. Dış ortama dayanıklı olan adenovirüsler uzun süre canlı kalır. Ortama elle temas edip daha sonra ellerin ağız, göz, buruna dokundurulması ile virüs bulaşır.

ADENOVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Soğuk algınlığı belirtileri gösteren virüs; burun akıntısı, boğaz ağrısı ile de kendini gösterebilir. Konjonktivit, bronşiolit, zatüre, orta kulak enfeksiyonu veya ateş de görülebilir. Boğmaca gibi sert öksürük, göz içi kanlanmalar olabilir. Bazı türleri bağırsakları etkiler ve kramp şeklinde karın ağrılarına ve ishale neden olur. Çok nadiren menenjit ve ensefalite de neden olabilir. İmmün sistemi ciddi olarak baskılanmış çocuklarda ise çok daha ağır seyreder.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dikkat! Bu Belirtiler Beyin Sisini İşaret Ediyor27 Kasım 2020 Cuma 11:19
  • Pankreas Kanserinin En Etkin Tedavisi Cerrahi27 Kasım 2020 Cuma 10:13
  • Rusya’dan Çarpıcı Uyarı: Aşı Olana Da Virüs Bulaşabilir27 Kasım 2020 Cuma 09:47
  • Tekrarlayan Omuz Çıkıklarında Artroskopik Tedavi İle İyileşme Mümkün27 Kasım 2020 Cuma 09:21
  • Türkiye kış aylarında iki potansiyel Kovid-19 aşısından 75 milyon doz almayı planlıyor26 Kasım 2020 Perşembe 23:15
  • Akciğer kanseri dünya genelinde saatte 20 can alıyor26 Kasım 2020 Perşembe 22:58
  • Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 60 Milyon 721 Bini Geçti26 Kasım 2020 Perşembe 21:00
  • Akciğer Kanseri Dünya Genelinde Saatte 20 Can Alıyor26 Kasım 2020 Perşembe 20:30
  • Beyin Anevrizmasının 4 Kritik Belirtisi!26 Kasım 2020 Perşembe 10:40
  • Arjantinli Bilim insanlarından Kötü Haber: İşe Yaramıyor26 Kasım 2020 Perşembe 09:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti