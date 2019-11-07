"Afrika'ya giden misyoner rahibeler hamile kaldı; Katolik Kilise soruşturma başlattı"

Gazetta de Sud'un aktardığına göre İtalya'nın Sicilya bölgesinde iki farklı kilisede görev yapan Afrikalı rahibeler, kendi doğdukları ülkelere göreve gönderildi.

Messina'nın Militello Rosmarino kasabasında yaşayan rahibelerden biri, karın bölgesinde yaşadığı ağır ağrılar sebebiyle hastaneye gittikten sonra hamile olduğunu öğrendi.

Militello Rosmarino Belediye Başkanı Salvatore Riotta rahibelerden birini iyi tanıdığını ve olayın böyle sızmasından üzüntü duyduğunu ifade etti.

Bahsi geçen 34 yaşındaki rahibenin Palermo'ya tayin edildiği öğrenildi. Rahibenin doğduğu Madagaskar kentindeki görevinden dönerken 1 aylık hamile olduğu tespit edildi.

İkinci rahibenin ise İspica kentinde yaşadığı belirtildi.