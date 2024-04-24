Sahra tozu Atina'da gökyüzünü turuncuya boyadı

Bir süredir Afrika'daki Sahra Çölü'nden kuzeybatıya doğru hareket etmesi beklenen çöl tozu bu hafta başında Türkiye'ye ulaşmasının ardından Çarşamba günü Yunanistan'ın başkenti Atina'da gökyüzünü turuncuya boyadı.

Bir süredir Afrika'daki Sahra Çölü'nden kuzeybatıya doğru hareket etmesi beklenen çöl tozu bu hafta başında Türkiye'ye ulaşmasının ardından Çarşamba günü Yunanistan'ın başkenti Atina'da gökyüzünü turuncuya boyadı. Kentin 2018 yılından beri görülen en şiddetli toz taşınımını yaşadığı belirtiliyor.

Libya üzerinden Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak havanın yanında taşınan Sahra tozu Marmara ve Ege bölgelerinde Salı gününden beri şiddetli bir şekilde hissediliyor.

Libya'da 21 Nisan gecesinden itibaren hissedilmeye başlanan 'çöl krizi' nedeniyle Derne ve El-Bayda da dahil olmak üzere doğudaki birçok kentte acil durum önlemleri alındı. Pazartesi ve Salı günleri için resmi tatil ilan edildi.

Türkiye'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Çarşamba günü Ege kıyıları ve İç Anadolu'da aralarında Ankara, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Konya ve Muğla'nın olduğu 17 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

MGM Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de yer yer toz taşınımına bağlı olarak görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.