  • BIST 9722.09
  • Altın 2428.571
  • Dolar 32.5199
  • Euro 34.8
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAİsrail'de binlerce kişi hükümeti protesto etti

Sahra tozu Atina'da gökyüzünü turuncuya boyadı

» »
Bir süredir Afrika'daki Sahra Çölü'nden kuzeybatıya doğru hareket etmesi beklenen çöl tozu bu hafta başında Türkiye'ye ulaşmasının ardından Çarşamba günü Yunanistan'ın başkenti Atina'da gökyüzünü turuncuya boyadı.
Sahra tozu Atina'da gökyüzünü turuncuya boyadı

Bir süredir Afrika'daki Sahra Çölü'nden kuzeybatıya doğru hareket etmesi beklenen çöl tozu bu hafta başında Türkiye'ye ulaşmasının ardından Çarşamba günü Yunanistan'ın başkenti Atina'da gökyüzünü turuncuya boyadı. Kentin 2018 yılından beri görülen en şiddetli toz taşınımını yaşadığı belirtiliyor.

Libya üzerinden Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak havanın yanında taşınan Sahra tozu Marmara ve Ege bölgelerinde Salı gününden beri şiddetli bir şekilde hissediliyor.

Libya'da 21 Nisan gecesinden itibaren hissedilmeye başlanan 'çöl krizi' nedeniyle Derne ve El-Bayda da dahil olmak üzere doğudaki birçok kentte acil durum önlemleri alındı. Pazartesi ve Salı günleri için resmi tatil ilan edildi.

Türkiye'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Çarşamba günü Ege kıyıları ve İç Anadolu'da aralarında Ankara, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Konya ve Muğla'nın olduğu 17 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

MGM Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de yer yer toz taşınımına bağlı olarak görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

 

Toz taşınımının Türkiye'de Cuma gününden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.

Toz taşınımı sırasında solunum yolu rahatsızlığı olanların dışarıda geçirdikleri süreyi sınırlamaları, koruyucu maske takmaları ve toz bulutları dağılana kadar dışarıda fiziksel egzersiz yapmaktan kaçınmaları tavsiye ediliyor.

Türkiye'de Nisan ayı başında Suriye üzerinden taşınan çöl tozları özellikle doğu ve güneydoğudaki kentleri etkilemişti.

Sahra tozu Atina'yı kapladı

Mart ayının sonlarında ve Nisan ayının başlarında, İsviçre ve Güney Fransa'nın bazı bölgelerini de etkileyen toz bulutlarının ardından Yunanistan semaları yeniden Sahra tozuyla kaplandı.

Ülkenin birçok bölgesinde hava kalitesi düşerken Atina'nın hemen her noktasından görülebilen Akropolis Çarşamba sabahı toz nedeniyle artık görünmüyordu.

Bulutlar kuzeydeki Selanik'e kadar ulaştı.

Sahra Çölü yılda 60 ila 200 milyon ton mineral tozu salıyor.

Tozun çoğu hızla yere iniyor, ancak küçük parçacıkların bir kısmı büyük mesafeler kat ederek bazen Avrupa'ya ulaşabiliyor.

Yunanistan'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkla birleşince boğucu bir hal aldı.

Ülkede son 24 saatte 25 orman yangını bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • AB’den 35 bin gence ücretsiz Avrupa turu: Türk vatandaşlarının da başvurabileceği programın şartları neler?17 Nisan 2024 Çarşamba 15:39
  • Avusturya'da Nazi propagandası yapan bir kişi 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı17 Nisan 2024 Çarşamba 09:42
  • Yunanistan'da şezlong yasağı14 Nisan 2024 Pazar 13:50
  • Almanya'da enflasyon son 3 yılın en düşük seviyesinde13 Nisan 2024 Cumartesi 10:32
  • İrlanda'da 37 yaşındaki Harris ülkenin en genç başbakanı oldu10 Nisan 2024 Çarşamba 11:59
  • Norveç'in Drammen kentinin yalnızca Ukraynalı mültecileri kabul etme kararı reddedildi09 Nisan 2024 Salı 22:32
  • Almanya'da İsrail ürünlerine boykot çağrısı yapan sunucunun işine son verildi09 Nisan 2024 Salı 20:12
  • Araştırma: Çocuklar, internetteki tehlikelerden korunurken içgüdülerine güvenmek zorunda09 Nisan 2024 Salı 18:24
  • Alman hükümeti TikTok hesabı açtı08 Nisan 2024 Pazartesi 21:19
  • Ibiza’da artan kiralar yüzünden adalılar arabalarda yaşıyor07 Nisan 2024 Pazar 20:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti