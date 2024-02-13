AİHM'den Türk ve Faslı Müslümanların ‘helal kesim’ yasağına yaptığı itiraza ret kararı

AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin din ve ibadet özgürlüğüyle ilgili 9. maddesiyle, ayırımcılığın yasaklanmasıyla ilgili 14. maddesinin “Belçika tarafından ihlal edilmediğine” hükmetti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Belçika’da aralarında Türk ve Faslı 13 kişi ile 7 sivil toplum kuruluşunun Valon bölgesinde 2019'dan bu yana “helal kesime“ izin verilmemesine yönelik yaptığı başvuruyu reddetti.

2022 yılında yapılan başvuruyu karara bağlayan AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) din ve ibadet özgürlüğüyle ilgili 9. maddesiyle, ayırımcılığın yasaklanmasıyla ilgili 14. maddesinin “Belçika tarafından ihlal edilmediğine” hükmetti.

Yahudi inancında da hayvanların şoklanmadan ve uyutulmadan kesilmesi anlamına gelen "koşer" kesim gereği Yahudi toplumu temsilcileri de başvuruya destek vermişti.

Müslümanların kendilerini temsil eden kuruluşlar vasıtasıyla bu yasağa karşı Aralık 2017'de Belçika Anayasa Mahkemesi’nde başlattığı mücadele, bu mahkemenin 30 Eylül 2021'de yasağı getiren yasaların din özgürlüğü ile uyumlu olduğuna hükmetmesiyle başarısızlıkla sonuçlandı.

Bunun üzerine Belçika’daki Müslümanların temsilcileri, AİHM’e başvurdu.

Flamanca ve Fransızca konuşan Valon bölgelerinde yaşayan Müslümanlar özellikle Kurban Bayramı'nda dini vecibelerini yerine getiremedikleri için tepki gösterirken, helal kesim ithal et tüketmek mecburiyetinde oldukları şikayetinde bulunuyor.

Belçika’da merkezi hükümetin 2017’de, hayvan kesimi konusunda yerel yönetimlere izin vermesinin ardından bölgede hayvanların uyutulmadan kesimine yasak getirildi.

Belçika’da Brüksel bölgesi, dini usullere göre kesim hürriyeti yürürlükte olan tek bölge ve tek kesimhane Anderlecht ilçesinde mevcut.

Belçika'da yaşayan Müslümanlar, sayıca fazla olduğu için sadece bir kesimhaneden etleri temin etmelerinin imkansız olduğu görüşünü dile getiriyor.

11 milyon 400 bin nüfuslu Belçika'da, 1 milyon kadar Müslüman yaşıyor. Bunların 450 bini Faslılar, 300 bini Türklerden oluşuyor.