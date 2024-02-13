  • BIST 9122.97
  • Altın 1987.598
  • Dolar 30.7204
  • Euro 32.9126
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAİsrail Batı Şeria'da gece baskınları düzenledi

AİHM'den Türk ve Faslı Müslümanların ‘helal kesim’ yasağına yaptığı itiraza ret kararı

» »
AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin din ve ibadet özgürlüğüyle ilgili 9. maddesiyle, ayırımcılığın yasaklanmasıyla ilgili 14. maddesinin “Belçika tarafından ihlal edilmediğine” hükmetti.
AİHM'den Türk ve Faslı Müslümanların ‘helal kesim’ yasağına yaptığı itiraza ret kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Belçika’da aralarında Türk ve Faslı 13 kişi ile 7 sivil toplum kuruluşunun Valon bölgesinde 2019'dan bu yana “helal kesime“ izin verilmemesine yönelik yaptığı başvuruyu reddetti.

2022 yılında yapılan başvuruyu karara bağlayan AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) din ve ibadet özgürlüğüyle ilgili 9. maddesiyle, ayırımcılığın yasaklanmasıyla ilgili 14. maddesinin “Belçika tarafından ihlal edilmediğine” hükmetti.

Yahudi inancında da hayvanların şoklanmadan ve uyutulmadan kesilmesi anlamına gelen "koşer" kesim gereği Yahudi toplumu temsilcileri de başvuruya destek vermişti.

Müslümanların kendilerini temsil eden kuruluşlar vasıtasıyla bu yasağa karşı Aralık 2017'de Belçika Anayasa Mahkemesi’nde başlattığı mücadele, bu mahkemenin 30 Eylül 2021'de yasağı getiren yasaların din özgürlüğü ile uyumlu olduğuna hükmetmesiyle başarısızlıkla sonuçlandı.

Bunun üzerine Belçika’daki Müslümanların temsilcileri, AİHM’e başvurdu.

Flamanca ve Fransızca konuşan Valon bölgelerinde yaşayan Müslümanlar özellikle Kurban Bayramı'nda dini vecibelerini yerine getiremedikleri için tepki gösterirken, helal kesim ithal et tüketmek mecburiyetinde oldukları şikayetinde bulunuyor.

Belçika’da merkezi hükümetin 2017’de, hayvan kesimi konusunda yerel yönetimlere izin vermesinin ardından bölgede hayvanların uyutulmadan kesimine yasak getirildi.

Belçika’da Brüksel bölgesi, dini usullere göre kesim hürriyeti yürürlükte olan tek bölge ve tek kesimhane Anderlecht ilçesinde mevcut.

Belçika'da yaşayan Müslümanlar, sayıca fazla olduğu için sadece bir kesimhaneden etleri temin etmelerinin imkansız olduğu görüşünü dile getiriyor.

11 milyon 400 bin nüfuslu Belçika'da, 1 milyon kadar Müslüman yaşıyor. Bunların 450 bini Faslılar, 300 bini Türklerden oluşuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Paris’te sokakta uyuyanların sayısı 3 bin 500'e ulaştı06 Şubat 2024 Salı 14:49
  • Parisliler, SUV'lerden üç kat fazla park ücreti alınması için sandık başında05 Şubat 2024 Pazartesi 20:01
  • Borrell’den Türkiye’ye mesaj…05 Şubat 2024 Pazartesi 11:13
  • Atina'da Bakanlık önünde bomba patladı03 Şubat 2024 Cumartesi 14:07
  • Paris'te tren istasyonunda bıçaklı saldırı: Biri ağır üç yaralı03 Şubat 2024 Cumartesi 13:27
  • Alman havalimanlarında güvenlik çalışanları greve gitti, binden fazla uçuş iptal edildi01 Şubat 2024 Perşembe 13:46
  • Fransa’da hükümet Paris’i kuşatan çiftçilerin öfkesini yatıştırmak için önlemler paketi açıkladı31 Ocak 2024 Çarşamba 13:34
  • Avrupa'daki sıcaklık rekoru Sicilya'da kırıldı30 Ocak 2024 Salı 21:09
  • Norveç'te bakanlar intihal iddiaları nedeniyle baskı altında26 Ocak 2024 Cuma 18:38
  • Fransa’da 13 kişinin Paris Olimpiyat Meşalesi taşımasına sabıka engeli23 Ocak 2024 Salı 13:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti