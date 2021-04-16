  • BIST 1.407
  • Altın 461,267
  • Dolar 8,0553
  • Euro 9,6516
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA9132 test yapıldı 82 pozitif vaka

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten KKTC’de Kur’an-ı Kerim eğitim öğretiminde yetki tartışmasına ilişkin değerlendirme

» »
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten KKTC’de Kur’an-ı Kerim eğitim öğretiminde yetki tartışmasına ilişkin değerlendirme
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten KKTC’de Kur’an-ı Kerim eğitim öğretiminde yetki tartışmasına ilişkin değerlendirme

Türkiye’deki AK Parti’nin Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Kur’an-ı Kerim eğitim-öğretiminde yetki tartışmasına ilişkin, “KKTC’de Anayasa Mahkemesi kararı, Türkiye’ye geçmişte çok acılar yaşatmış zihniyetin yeniden ortaya çıkması oldu. Laiklik din ve vicdan özgürlüğüne aykırı şekilde yorumlanamaz, din ve vicdan özgürlüğünün teminatı olarak yorumlanmalıdır.” ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından, KKTC Din İşleri Komisyonuna verilen hafızlık kursu açma yetkisinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Ömer Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

“KKTC’de Anayasa Mahkemesi kararı, Türkiye’ye geçmişte çok acılar yaşatmış zihniyetin yeniden ortaya çıkması oldu. Laiklik din ve vicdan özgürlüğüne aykırı şekilde yorumlanamaz. Laiklik din ve vicdan özgürlüğünün teminatı olarak yorumlanmalıdır. Laiklik nerede din ve vicdan özgürlüğü ile çatışan laikçilik haline getirilmişse toplumsal barış zedelenmiştir. Laiklik bir ideolojik mücadele aracı değil, toplumsal barışı koruyan bir düzenlemedir.”

Laikliğin, “din ve vicdan özgürlüğünü engelleyen” şekilde yorumlanmasını doğru bulmadıklarını belirten Çelik, “Yargısal aktivizm ve seküler radikalizm her zaman laiklik ilkesine ve demokrasiye zarar vermiştir. Laiklik demokratik bir ilkedir, demokratik hakların gaspı için kullanılamaz.” değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mehmet Harmancı:Yargımız elimizde kalan son kaledir, bunu elimizden almalarına izin vermemeliyiz.16 Nisan 2021 Cuma 17:18
  • KTMMOB:Bağımsız yargıyı hedef alan söylemler kabul edilemez16 Nisan 2021 Cuma 17:14
  • Akansoy: Kıbrıs Türk halkını, siyasi iradesini, kurumlarını ve demokratik değerlerini kimse yok sayamaz.16 Nisan 2021 Cuma 17:01
  • Akıncı: Erdoğan Kuzey Kıbrıs'ı bir vilayet olarak görüyor16 Nisan 2021 Cuma 16:48
  • 19 Mayıs TMK’dan Sosyal Sorumluluk Projesi: Pencerenden Dışarıya Bak16 Nisan 2021 Cuma 16:47
  • Şevki Açıkalın yaşamını yitirdi16 Nisan 2021 Cuma 16:31
  • Ertuğruloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi16 Nisan 2021 Cuma 16:25
  • TDP’den Erdoğan’a Protesto:Çavuşoğlu ile görüşmeye gitmeyecekler16 Nisan 2021 Cuma 16:16
  • 2021 Yılı I. Taksit Küçükbaş Hayvan Başı Destek Ödemesi Yapıldı16 Nisan 2021 Cuma 16:02
  • KTAMS Başkanı Bengihan Anayasa Mahkemesi Kararlarının “Sorgulanmasını” Kınadı16 Nisan 2021 Cuma 15:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti