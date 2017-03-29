Akacan'dan HP'ye "tek adam" eleştirisi!

Altınbaş Holding'in veliahdı Bulut Akacan, Halkın Partisi'ne ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Açıklamasının sonunda kendisini "vatandaş" olarak niteleyen Akacan, şu ifadelere yer verdi:

Akacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve duyarlı bir vatandaş olarak şu açıklamayı yapmayı kendime borç bilirim. Söz konusu başka insanların geleceği ve istikbali olunca sessiz kalamam.

Genç yaşlarımda spor kulübü başkanlığı ve birçok vakıfta görev aldım, dernek başkanlıkları yaptım. Kamu yararı güden TV programları yaptım ve yirmili yaşlarımda siyasete girerek vatanıma faydalı işler yapmayı hayal ve arzu ettim. İş hayatımın yoğunluğu yanında her zaman pasif siyasetin içerisinde oldum.İyi ülkelerde iyi eğitim almam , çok genç yaşlarda iş dünyasında başarılı olmam sebebi ile birçok kez siyasete girmem için bazı partilerden yetkili kişiler veya yöneticilerden teklifler aldım.

Fakat geçen gün beni ziyarete gelen, partilerini ve icraatlarını anlatan halkın partisini temsil eden arkadaşlar ile adaylık, partilerinin seçimlerdeki durumu/ kadro yapısı veya gelecek seçimler ve adayları gibi konular hakkında konuşmadık.

Sadece kişiliklerine ve düşüncelerine çok saygı duyduğum Saffet Aşıksoy arkadaşımı ve onun ilk kez karşılaştığım Lefkoşa İlçe Başkanı Serhat Aktunç’un düşüncelerini ve parti içi icraatlarını dinledim. Partinin genel olarak vizyonunu ve üyelerini çok beğendiğimi kendilerine belirttim. Partilerinin en büyük dezavantajının ‘’tek kişi’’ partisi göründüğünü ve organizasyon şemalarının ve örgüt yapılarının kanaatimce zayıf olduğunu kendilerine ilettim.

Bu samimi kişisel görüşlerimi paylaştığım sohbette ne milletvekilliği ne de buna benzer bir konuşma geçmemiştir. Ama yine şahsi düşüncem olarak kişiliğini beğendiğim fakat, icraat adamı olmadığını düşündüğüm Kudret Özersay Bey’e şunları basın yolu ile iletmek isterim,inşallah tavsiyelerimi dinler.

Farz edelim ki sizin parti meclisinizdeki bir arkadaşınız ve ilçe başkanınız sizden habersiz, sizin tasvip etmediğiniz bir şahsiyeti ziyaret etti ve partisini anlattı. Siz öncelikle Kıbrıs Türk halkına ama özelde ilçe başkanına ve parti meclis üyenize sahip çıkmalısınız, onlara kucaklayıcı ve doğruyu tarif eden bir lider edasıyla yaklaşmalısınız. Siz her söylenene inanıp kendi askerlerinizi yarı yolda bırakırsanız, siz zaten başlamadan mağlup olmuşsunuzdur. Herkes sizin istediklerinizi söyleyip, sizin istedikleriniz ile görüşemez. Gerçek zenginlik, görüş farklılıklarının objektif bir potada eritilerek en doğru yolun bulunmasıyla, kucaklayıcı bir bakış ile oluşur. Bunun için herkesi can kulağı ile dinlemek gerekir. Kendi sesinden başkasını duymayan, karşı tarafı ve farklı fikirleri dinlemeyen ve buna engel olmaya çalışan zihniyet, ne kendi partisini ne de bu güzel ülkemizi ileriye taşıyamaz.

Siz kendi partiniz içerisinde demokrasiyi ve ifade özgürlüğünü diktatörce ve tek adam zihniyeti ile yönetmeye çalışırsanız bu güzel adamızı ve vatanımızı demokrasi ile yönetmeniz imkansız olur.

Eğer siyasette kalıcı olup kendi şahsınıza değilde genelinde vatanımıza özünde partinize hizmet etmek istiyorsanız size verdiğim tavsiyeleri kulak ardı etmeyiniz.

Saygılarımla

VATANDAŞ

BULUT AKACAN