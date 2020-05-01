Akar'dan Tatar ve Özersay'a "Korkuyormusunuz?"

Diyalog TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, canlı yayından hükümeti sert eleştirdi, "korkuyor musunuz" diye sordu.
Reşat Akar, Yayın Yüksek Kurulu Başkanı’nı istifaya davet etti, hükümeti eleştirdi:
“Neredesiniz sayın Ersin Tatar, sayın Başbakan neredesiniz; en fazla buradan izlendiğinizi söylüyordunuz, yıllardır ortaya konan emeklerimizi siliyorlar, sessiz kalıyorsunuz. Sayın Başbakan Yardımcısı, o koltuktan gideceğinizi mi düşünüyorsunuz, o nedenle mi sessiz kalıyorsunuz.”
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