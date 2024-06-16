  • BIST 10471.32
  • Altın 2458.977
  • Dolar 32.7488
  • Euro 35.0201
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKaraciğer yağlanmasına işaret eden bu belirtilere dikkat!

AKEL’den Hristodulidis’e ağır eleştiri

» »
AKEL, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne hitaben “kimseden ders almam” sözünün “kibir saçtığını ve ülkeyi uluslararası alanda teşhir ettiğini” vurguladı.
AKEL’den Hristodulidis’e ağır eleştiri

AKEL, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne hitaben “kimseden ders almam” sözünün “kibir saçtığını ve ülkeyi uluslararası alanda teşhir ettiğini” vurguladı.

Haravgi’ye göre AKEL tarafından yapılan açıklamada göç meselesindeki çözümlerin ve politikaların uluslararası hukuk ve BM ile çatışarak değil uluslararası hukuk içerisinde geliştirilmesi ve uygulanması gerektiği” görüşünü ortaya koydu, “aksi halde Kıbrıs, birçok düzeyde kendi kendini çürütür” uyarısında bulundu.

Açıklamada Hristodulidis’in “BM ile çatışmaya girmek yerine Brüksel’den, sığınmacıların Güney Kıbrıs’ta mahsur bırakan politikaya son vermesini talep etmesi ve düzensiz göçmenlerin AB üyesi devletler arasında nüfusları ve olanakları oranında paylaştırılmasını istemesi gerektiğine” işaret edildi.

AKEL açıklamasında “Hristodulidis sağlam basıp Kıbrıs’a sahip çıkamıyorsa, kendinden başka kimseye bulaşmasın” ifadesi kullanıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney'de öğrencilerin yüzde 32’si hayatında en az bir kez hintkeneviri kullandı!13 Haziran 2024 Perşembe 17:02
  • Baf’taki yangından zarar görenler tazmin edilecek13 Haziran 2024 Perşembe 11:43
  • Hava sıcaklığı nedeniyle öğrenciler yarın okuldan daha erken çıkacak13 Haziran 2024 Perşembe 11:41
  • Güney'de İlkokullar ve anaokulları sıcak hava dalgası nedeniyle kısmen kapalı12 Haziran 2024 Çarşamba 16:13
  • Baf’taki büyük yangın 24 saatte kontrol altına alınabildi12 Haziran 2024 Çarşamba 15:28
  • Güney’ Kıbrıs'ta 153 bin kişi fakirlik tehlikesiyle karşı karşıya12 Haziran 2024 Çarşamba 11:02
  • Paralimni’deki eski hastanenin çatısı çöktü, bir hasta yaralandı12 Haziran 2024 Çarşamba 11:02
  • Baf’ta dün çıkan büyük yangın devam ediyor12 Haziran 2024 Çarşamba 10:59
  • BAF'ta çıkan yangın nedeni ile köy boşaltıldı11 Haziran 2024 Salı 16:36
  • Güney Kıbrıs’ta Mart ayı turizm gelirinde son 23 yılın rekoru kırıldı11 Haziran 2024 Salı 11:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti