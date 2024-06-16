AKEL’den Hristodulidis’e ağır eleştiri

AKEL, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne hitaben “kimseden ders almam” sözünün “kibir saçtığını ve ülkeyi uluslararası alanda teşhir ettiğini” vurguladı.

Haravgi’ye göre AKEL tarafından yapılan açıklamada göç meselesindeki çözümlerin ve politikaların uluslararası hukuk ve BM ile çatışarak değil uluslararası hukuk içerisinde geliştirilmesi ve uygulanması gerektiği” görüşünü ortaya koydu, “aksi halde Kıbrıs, birçok düzeyde kendi kendini çürütür” uyarısında bulundu.

Açıklamada Hristodulidis’in “BM ile çatışmaya girmek yerine Brüksel’den, sığınmacıların Güney Kıbrıs’ta mahsur bırakan politikaya son vermesini talep etmesi ve düzensiz göçmenlerin AB üyesi devletler arasında nüfusları ve olanakları oranında paylaştırılmasını istemesi gerektiğine” işaret edildi.

AKEL açıklamasında “Hristodulidis sağlam basıp Kıbrıs’a sahip çıkamıyorsa, kendinden başka kimseye bulaşmasın” ifadesi kullanıldı.