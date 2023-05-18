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Al Jazeera depremzedelerle seçimi konuştu: ‘Değişim şart’

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Dünya basını ikinci tur cumhurbaşkanı seçimi öncesi Türkiye’yi yakından takip ederken 6 Şubat depremlerinin yarattığı yıkımın siyasi etkisine dikkat çeken haberleri de sürdürüyor.
Al Jazeera depremzedelerle seçimi konuştu: ‘Değişim şart’

Türkiye 28 Mayıs'ta düzenlenecek ikinci tur cumhurbaşkanı seçiminin heyecanını yaşarken korkunç depremlerle hayatları altüst olan yüzbinlerce kişi seçim sonrasında yaşanabileceklerden endişeli.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, Gaziantep'te çadırlarda yaşayan depremzedelerle seçimden beklentilerini konuştu. Birçok depremzede ilk tur seçimleri nefeslerini tutarak heyecanla takip ettiklerini belirterek 14 Mayıs gecesini “son 20 yılın en uzun gecesi” diye niteledi.

Çadırda yaşam savaşı veren Özlem ve 7 aylık kızı Asel

Depremler sonucu 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğine ve 3 milyondan fazla kişinin evsiz kaldığına dikkat çeken Al Jazeera, depremzedelerin oy vermek için ekstra çaba harcamak zorunda kaldığını aktardı. Gaziantep'de evleri büyük hasar alan ve iki kızlarıyla çadıra sığına Özlem-Abbas çifti, daha önce AKP'yi desteklediklerini ama depremin siyasi fikirlerini de değiştirdiğini anlattı.

‘KENDİ ÜLKEMİZDE SIĞINMACI OLDUK’

“Artık kendi ülkemizde sığınmacı olduk. Yeterli desteği göremedik” diyen 49 yaşındaki Abbas, deprem öncesinde şimdi 7 aylık olan bebeklerinin doğduğu gün otobüs şoförlüğü yaptığı işini kaybettiğini, sonrasında da depremin yaşandığını söyledi. Yeni bir evin kirasına paralarının yetmediğini kaydeden Abbas, depremin etkisi azalana dek seçimin ertelenmesini dilediklerini ama bunun gerçekleşmediğini belirtti.

Şu anda gelecek üzerine düşünemediklerini, yine de 14 Mayıs'ta erkenden sandığa gittiklerini ifade eden Özlem de, 2018'de oy vermediklerini ama deprem sonrası oy verme kararı aldıklarını söyleyerek “Siyasetçilerle ilgili umudumuzu kaybettik ama bir değişim gerekiyor” dedi. Aile, seçimler sonrası çadırlarının da ellerinden alınmasından korktuklarını kaydetti.

Öte yandan Al Jazeera, depremlerin sandıkta beklenen etkiyi yaratmadığını ve çok sayıda depremzedenin tüm tepkilere rağmen yine de hükümete oy verdiğini hatırlattı. Haberde seçim sürecinde binlerce depremzedenin hâlâ çadırlarda yaşam savaşı verdiği vurgulandı.

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