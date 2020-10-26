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Alayköy’de ve Düzova’da iki ayrı yangın meydana geldi

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Alayköy ve Düzova’da arazi yangını meydana geldi.
Alayköy’de ve Düzova’da iki ayrı yangın meydana geldi

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, dün saat 11:30 sıralarında, Alayköy’de Mantar Üretme Çiftliğinin batısında bulunan bölgede Ş.Y.(E-81)’nin, kendisine ait tarlayı sürdüğü esnada kuru otları temizlemek maksadıyla yetkili makamdan izinsiz ateş yakması neticesinde meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 20 dönüm anız ve dere yatağı içerisinde bulunan kuru otların yanarak zarar gördüğü kaydedildi. Ş.Y. (E-81) hakkında yasal işlem başlatıldı.

DÜZOVA’DA YANGIN

Öteyandan, Düzova’da Onbaşı LTD’e ait binanın yanındaki arazi içerisinde dün öğlen saatinde tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana geldi.

Açıklamada, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü, çıkan yangın sonucu 6 adet çiçek ağacı kısmen, bin metre karelik alandaki anızlar, 80 adet enginar fidanı ile 50 metre uzunluğundaki sulama lastiğinin yanarak zarar gördüğü kaydedildi. 

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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