Albayrak: ABD'den Halkbank cezası beklemiyoruz

Ağustos ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Albayrak, enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte kur ve ithalat fiyatlarının etkisinin önemli rol oynadığını ifade etti.

Reuters'a konuşan Albayrak, Türkiye'nin IMF'ye başvurma planı olmadığını belirterek, yabancı yatırımcı çekmeye odaklandıklarını vurguladı. Albayrak, ABD'de Halkbank ile ilgili bir ceza beklemediklerini de ifade etti.

'ENFLASYONLA TOPYEKÜN MÜCADELE GEREK'

Albayrak, yaşanan maliyet şokları sonrasında ithal fiyatlarındaki artışlar nedeniyle kısa vadede enflasyonda geçici artışların normal olduğunu belirterek, gelinen seviyelerin enflasyonla topyekûn mücadele gerektirdiğini söyledi.

Kamu tarafından yönetilen fiyatlarda endekslemeyi kademeli olarak azaltacaklarını kaydeden Albayrak, "Maliye politikasında ciddi tasarruf tedbirleri alıyoruz. Güçlü mali politikalarla Merkez Bankası'nı bu alanda destekleyeceğiz" dedi.

Albayrak, "Enflasyon görünümünü etkileyen bütün parametreler değerlendirilerek para politikası çerçevesinde gereken tedbirlerin alınacağından eminiz. Para politikasının hareket alanını genişletecek mali ve yapısal düzenlemeler bu sürecedestek verecektir. Özetle, para politikası fiyat istikrarı hedefi çerçevesinde şekillenmeye devam edecektir."

'IMF'YE BAŞVURMA PLANIMIZ YOK'

Bakan Albayrak, Türkiye'nin IMF'ye başvurmak gibi bir planının olmadığını, doğrudan yabancı yatırımı çekmeye odaklandıklarını kaydederek, Türkiye'nin temel borçlanma ve kaynak piyasasının Avrupa ve ABD olmaya devam edeceğini, çeşitlendirme kapsamında Çin piyasasına bu yıl ihraç gerçekleştirileceğini söyledi.

Albayrak, "Uluslararası tahvil piyasasında yer almaya devam edeceğiz. Ayrıca ülkemize gelen sermayenin kalitesi de önem verdiğimiz bir diğer konu. Doğrudan yatırımların teşviki için gerekli reformları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Türkiye yatırımcılar için cazip bir gelişen piyasa olmaya devam edecek" dedi.

Örtülü sermaye kontrolü gibi piyasa dışı uygulamalara başvurmayı geçmiş dönemde olduğu gibi bugün de düşünmediklerini ve düşünmeyeceklerini söyleyen Albayrak, swap piyasasındaki düzenlemelerin "örtülü sermaye kontrolü" algısı yaratabileceği değerlendirmelerinin hatırlatılması üzerine, "Ülke olarak piyasa dışı uygulamalara başvurmayı geçmiş dönemde olduğu gibi bugün de başvurmayı düşünmedik ve düşünmeyeceğiz. Kriz dönemlerinde bile böyle bir uygulamaya başvurmayan bir ülke olarak küresel sermaye piyasalarında yer almaya devam edeceğiz" dedi.

'KAMU BANKALARINDA SERMAYE İHTİYACI OLURSA GEREKEN YAPILIR'

Dolar/TL'deki yükselişin ardından kamu bankalarında bir sermaye artışının gündeme gelip gelmeyeceği sorusuna ise Albayrak şöyle yanıt verdi:

"Son günlerde artan kur hareketliliği ilgili kurumlarımız tarafından dikkatle izlenmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır. Ortaya çıkabilecek riskler ve alınacak tedbirler geniş kapsamlı biçimde ilgili kurumlar tarafından değerlendirilmektedir. Önümüzdeki dönemde de maliye ve para politikasındaki eşgüdüm sayesinde atılacak adımlar sağlıklı fiyat oluşumlarını destekleyecek ve piyasalardaki oynaklıklar normal seviyelere gerileyecektir. Buna rağmen kamu bankalarında bir sermaye artışı ihtiyacı olursa elbette piyasa koşulları içinde gereken yapılır."

'KUR AÇISINDAN REEL SEKTÖRÜ İZLİYORUZ'

Albayrak, reel sektörün kısa vadede yabancı para pozisyon fazlasına sahip olduğunu, kur kanalından oluşabilecek bilanço etkilerini de dikkatle takip ettiklerini söyledi. Albayrak, kurdaki yükselişin reel sektör üzerindeki etkilerini değerlendirirken, "Reel sektörün yabancı para pozisyonu incelendiğinde, kısa vadede yabancı para pozisyon fazlasına sahip olduğu görülmekte.Bununla birlikte, kur kanalından oluşabilecek bilanço etkilerini de dikkatle takip ediyoruz. Firmaların krediye erişimleri konusunda ve ihtiyaç halinde kredi yapılandırmalarına ilişkin uygulamalara dair adımlar atılmakta. Gereken tüm adımlar kararlılıkla atılmaya devam edecek" dedi.

Albayrak, son dönemdeki kredi derecelendirme kuruluşlarının yaptıkları değerlendirmelerde subjektiflik olmasına rağmen bu durumun uluslararası yatırımcı açısından önemini tamamen gözardı edilmeyeceğini belirterek, önümüzdeki dönemde uygulanacak politikaların sonuç vermesiyle bu düşüş trendinin tersine döneceğini, bundan hiç şüphelerinin olmadığını söyledi.

'NOTLANDIRMALAR ÖNGÖRÜDEN UZAK'

Albayrak, "Kredi derecelendirme kuruluşlarının notlandırmalarının ne kadar yanlış ve öngörüden uzak olabildiğini son küresel finansal krizde hep birlikte gördük. Genel itibarıyla bu kuruluşlar, not indirimi konusunda çok aceleci davranırken, not artırımı konusunda ise çok gecikmeli hareket ediyorlar. Bu bağlamda gerçek durumu yansıtma konusunda her zaman başarılı olduklarını söylemek zor" dedi.

Bununla birlikte, kredi notlarının uluslararası yatırımcılar açısından önemini de tamamen göz ardı edemeyiz" diyen Albayrak, sözlerini "Bu kapsamda, notlarımızda son dönemde gördüğümüz düşüş trendinin önümüzdeki dönemde uygulayacağımız politikaların sonuç vermesiyle tersine döneceğini göreceğiz, bundan hiç şüphemiz yok" şeklinde sürdürdü.

'ABD İLE ÜST DÜZEY TEMASLAR SÜRÜYOR'

Albayrak, yöneticisi Hakan Atilla'nın Washington'un İran'a yönelik yönelik yaptırımlarını ihlalden ABD'de suçlu bulunan Halkbank'ın ABD devletinden para cezası almasını beklemediklerini ifade etti. Albayrak, ABD Hazinesi'nin Türkiye'ye Halkbank'a yönelik bir ceza bildiriminde bulunup bulunmadığı sorusuna, "Biz Halkbank ile ilgili bir ceza beklemiyoruz. Zira böyle bir şey ABD'de artık hukuk sisteminin farklı saiklerle hareket ettiğini düşündürür. Eğer hukuki perspektiften bu resme bakıyorsanız Halkbank burada tertemiz bir şekilde bu süreçten çıkacak. Aksi tamamen siyasi bir karar olur" cevabını verdi.

Berat Albayrak, ABD ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklığın devam ettiğini, askeri ve terörle mücadele alanında işbirliğinin sürdüğünü belirterek, iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi için üst düzey temasların sürdüğünü söyledi.