Alkollü Araç Kullanımıyla İki Ayrı Trafik Kazası

01 Mart 2024 tarihinde Gazimağusa ve Girne'de meydana gelen trafik kazaları, alkollü araç kullanımının etkisi altında gerçekleşti.
Gazimağusa Trafik Kazası:
Gazimağusa'da, saat 00:30 sıralarında, Gündüz Tezel Sokak üzerinde Aykut SERİN(E-27) yönetimindeki NV 195 plakalı salon aracın, 278 miligram alkollü içki etkisi altında doğu istikametine doğru seyir halindeyken, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan bir ikametgahın yan duvarına çarptığı tespit edildi. Kaza sonucunda yaralanan olmadı ancak araç sürücüsü Aykut SERİN tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
Girne-Güzelyurt Anayolu Trafik Kazası:
Aynı gün saat 05:30 sıralarında Girne-Güzelyurt Anayolu'nun 11-12’inci kilometreleri arasında, Hasan ATABAY (E-24) yönetimindeki FM 545 plakalı salon araç, 163 miligram alkollü içki etkisi altında batı istikametine doğru seyir halindeyken, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp dere yatağına takla attı. Kazada araç sürücüsü Hasan ATABAY ve araçtaki yolcu Cem UÇAR (E-28) yaralandılar ve Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedavi altına alındılar. Soruşturma devam etmektedir.
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