Alman havalimanlarında güvenlik çalışanları greve gitti, binden fazla uçuş iptal edildi

Almanya'nın büyük havalimanlarının çoğundaki güvenlik çalışanları, maaş pazarlıklarındaki baskıyı artırmak amacıyla perşembe günü bir günlük greve gitti.

İş bırakma eylemi nedeniyle ülke genelinde çok sayıda uçuş iptal edildi.

Ver.di sendikası salı günü öğleden sonra yaptığı duyuruda güvenlik görevlilerini Frankfurt, Berlin, Köln, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Leipzig, Hannover, Dresden, Bremen ve Erfurt havalimanlarında grev yapmaya çağırdı

Ülkenin en yoğun ikinci havalimanı olan Münih de dahil olmak üzere Bavyera'daki havalimanları grevden etkilenmedi.

Grev başlamadan önce Berlin, Hamburg ve Stuttgart'tan yapılacak tüm seferler iptal edildi.

Köln'deki uçuşların yaklaşık beşte dördü ve Düsseldorf'taki uçuşların üçte biri iptal edildi.

Almanya'nın en yoğun havalimanı olan Frankfurt'un işletmeci şirketi transit alanı dışındaki güvenlik kontrol noktalarının kapalı kalacağını bildirdi.

Ancak aktarmalı uçuşlar için transit hizmetleri verilmeye devam etti.

Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre, havaalanı işletmecisi ADV, toplamda yaklaşık bin 100 uçuşun iptal edileceğini veya erteleneceğini, bunun yaklaşık 200 bin yolcuyu etkileyeceğini tahmin ettiğini aktardı.

Yaklaşık 25 bin güvenlik çalışanı için yapılan toplu sözleşme görüşmeleri üç turun ardından başarısız oldu.

Ver.di, tüm çalışanlar için saat başına 2,80 euro zam istiyor ve fazla mesai için ilk ekstra saatten itibaren ikramiye verilmesi çağrısında bulunuyor.

Bir işveren derneği, bu yıl yüzde 4, gelecek yıl ise yüzde 3 oranında zam teklifinin yanı sıra fazla mesai ikramiyelerinin ne zaman başlayacağı konusunda tavizler teklif ettiğini açıkladı.

Görüşmeler 6 Şubat'ta yeniden başlayacak.