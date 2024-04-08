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Alman hükümeti TikTok hesabı açtı

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Federal Hükümet Sözcülüğü yazılı açıklamasında, Basın ve Enformasyon Dairesi'nin (BPA) TikTok platformundaki "@TeamBundeskanzler" hesabı üzerinden günlük hükümet çalışmaları hakkında bilgi paylaşacağını duyurdu.
Alman hükümeti TikTok hesabı açtı

Açıklamada, BPA'nın bu hesapla sosyal medya üzerinden siyaset hakkında daha fazla bilgi edinen ve bilgi alışverişinde bulunan vatandaşlara yönelik bilgi yelpazesini genişletmek istediği vurgulandı.

Özellikle genç kullanıcılara hitap etmek için açılan TikTok hesabında, Federal Şansölye Olaf Scholz'un çalışmalarına ve hükümet politikasına ilişkin bilgilere ek olarak yorum, soru ve önerilere de yer verileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, son zamanlarda ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola gibi kişilerin de kendi TikTok kanallarını açtıkları hatırlatıldı.

Almanya Başbakanı Scholz ise sosyal medya platformu X'ten TikTok etiketiyle yaptığı açıklamada, "Dans etmem. Söz." paylaşımında bulundu.

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