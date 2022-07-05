Almanya gaz ithalatçılarını desteklemek için yasa çıkarıyor

Alman hükümeti Rusya ile yaşanan gerilimden sonra sıkıntıya giren gaz ithalatçılarını desteklemek için yasa çıkarıyor.

Alman'ya, ithal gazın yükselen maliyeti nedeniyle sıkıntıda olan şirketlerden hisse almasına izin veren bir yasa taslağı hazırlıyor. Yasa taslağı, gaz ithalatçılarını desteklemek için çıkarılıyor.

Parlamentodan bu hafta geçebilecek olan yasa hükümetin, Almanya'ya Rus gazının en büyük ithalatçısı olan Uniper'i kurtarmasının yolunu açacak.

Değiştirilen enerji yasası aynı zamanda ithalatçıların spot piyasalardan tedarik ettikleri gazın daha yüksek maliyetlerini tüm müşterilerine yansıtmasına ve böylece iflastan kaçınmasına olanak tanıyacak.

Yetkililerden, “Gaz kıt bir emtia haline geldi ve acil bir durumda tüm seçenekleri kullanılabilir hale getirmek ve araç kutumuzu bir kez daha genişletmek zorundayız” açıklaması yapıldı.

Yetkililere göre amaç, Lehman Brothers'ın çöküşünün tüm finans piyasasını kasıp kavurarak küresel bir krizi tetiklemeye yardımcı olduğu 2008 yılının tekrarını önlemek.