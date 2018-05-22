Almanya'daki rüşvet karşılığı iltica skandalı büyüyor

Alman Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin Bremen şubesinde sığınmacılara rüşvet karşılığı iltica hakkı verildiği yönündeki skandal büyüyor. Yöneticilerin konu hakkında çok daha önceden bilgi sahibi olduğu ortaya çıktı

Alman medyasında yer alan haberle göre Almanya Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF), Bremen şubesinde yaşanan iltica başvurularına rüşvet karşılığında onay verilmesi skandalı hakkında açıklanandan daha önce bilgi sahibiydi.

Der Spiegel, BAMF'in Başkanı Jutta Cordt'un Bremen'deki skandalla ilgili bilgilendirildiği yönünde Şubat 2017 tarihli e-postalar olduğunu bildirdi.

NDR ve Süddeutsche Zeitung'da yer alan haberlere göre iç yazışmaların BAMF Başkanı'nın konudan haberdar olduğunu, ancak bununla ilgili bir girişimde bulunma konusunda çekimser kaldığını gösterdiğini bildirdi.

İç yazışmaların birine yer verdikleri haberlerinde fazla büyütmeden konu hakkında sorumlu bölümün çok detaylı olmayan bir soruşturma yapması tavsiye ediliyor.

Haberlerde cuma günü Cordt'un, federal parlamentodaki içişleri komitesine Bremen olayı ile ilgili ifade verdiği ancak Şubat 2017'nin yazışmalarından bahsetmediği de yer aldı.

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi ise basında yer alan iddiaları yalanladı. BAMF sözcüsü BAMF Başkanı'nın haberde geçen e-postayı almadığını söyledi.

Ne olmuştu?

Geçen ay sığınmacılardan rüşvet almakla suçlanan BAMF’ın Bremen şubesinin eski yöneticisi dahil beş kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bremen'de 2013-2016 yılları arasında iltica için gerekleri şartların sağlanmamasına rağmen, en az bin 200 kişiye sığınma hakkı verdiğinden şüpheleniliyor. Şubeye yapılan yaklaşık 4 bin 500 başvurunun yeniden incelemeye alınacağı belirtiliyor.