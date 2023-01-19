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Almanya’nın nüfusu geçen yıl göçmenlerle rekor kırdı

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Almanya’nın nüfusu göçmenlerin etkisiyle geçen yıl son üç yıldaki durgunluğa son vererek bir önceki yıla göre 1,1 milyon kişilik artışla 84,3 milyon seviyesine yükseldi.
Almanya’nın nüfusu geçen yıl göçmenlerle rekor kırdı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) nüfus artışına ilişkin 2022 öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, başta Ukrayna olmak üzere yurt dışından göçün etkisiyle ülkenin 2022’deki nüfusu 1,1 milyon kişi artarak 84,3 milyonla rekor seviyeye ulaştı. Geçen yılın sadece ilk yarısında, Almanya’ya gelen Ukraynalılar nüfusu 740 bin artırdı

Destatis, Ukrayna dışındaki ülkelerden göçün, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020-2021'de yavaş büyümenin ardından 2022’de arttığına dikkati çekti.

Destatis açıklamasında, 2022’deki net göçün bir önceki yıla göre (2021-329 bin 163) dört kattan fazla arttığını bildirilerek, aynı zamanda geçen yıl net göçün Almanya’nın istatistikleri toplamaya başladığı 1950’den bu yana en yüksek seviyede olduğu aktarıldı.

Destatis tarafından Almanya'da geçen yıl 735 bin ile 745 bin arasında doğum ve 1 milyon 60 bin ölüm gerçekleştiği tahmininde bulunuldu.

2022'de bir önceki yıla göre doğum yüzde 7 düşerken, ölüm oranı yüzde 4 arttı.

Yaşlanan nüfus nedeniyle Alman ekonomisi her yıl yüz binlerce nitelikli göçmene ihtiyaç duyarken, geçen yıl çalışma çağındaki göçmenlerin gelişi, nüfusun yaşlanmasını telafi etti.

Çalışma çağındaki (15-63 yaş arası) Almanların genel oranı 2022’de yüzde 61,6 iken, yurt dışından gelenler arasında bu oran yüzde 75,9 oldu. 

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