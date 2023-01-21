Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu

Altın fiyatları, hafta sonu piyasalar kapalı olduğu için bir önceki işlem günündeki rakamsal değerler üzerinden sorgulanıyor.
ALIŞ SATIŞ
Gram Altın: 1.179,50 1.187,33
Çeyrek Altın: 1.864,39 1.905,51
Yarım Altın: 3.717,13 3.811,02
Altın fiyatları, hafta sonu piyasalar kapalı olduğu için bir önceki işlem günündeki rakamsal değerler üzerinden sorgulanıyor.
ALIŞ SATIŞ
Gram Altın: 1.179,50 1.187,33
Çeyrek Altın: 1.864,39 1.905,51
Yarım Altın: 3.717,13 3.811,02
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