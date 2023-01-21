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Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu

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Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu
Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu

Altın fiyatları, hafta sonu piyasalar kapalı olduğu için bir önceki işlem günündeki rakamsal değerler üzerinden sorgulanıyor.

                            ALIŞ         SATIŞ

Gram Altın:      1.179,50     1.187,33

Çeyrek Altın:   1.864,39     1.905,51

Yarım Altın:      3.717,13     3.811,02

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