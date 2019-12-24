Amcaoğlu, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan sergilerin açılışını yaptı

Türkiyeli sanatçı E.Yıldız Doyran’a ait 10 eser, Kazakistanlı sanatçılar Tileuzhan Batanov’a ait 22 eser ile Muthit Murzaliyev’e ait 25 eserden oluşan ve toplamda 57 eserin sergilendiği üç ayrı kişisel resim sergisi Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, açılışa, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, UBP Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürü, Rektör Yardımcısı, Enstitü Müdürü, dekanlar, öğretim üyeleri, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Sergi açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ dünya sanatından örnekler vererek başladığı konuşmasında; “Norveçli dışa vurumcu ressam Edvard Munch’un insanın varoluşsal ızdıraplarını anlattığı “Çığlık” adlı tablosu Leonardo Da Vinci’nin Mona Lisa’sından sonra sanat tarihinin ikinci ünlü eseridir. Tabloda köprünün ortasında kadın mı yoksa erkek mi tam olarak ayırt edilemeyen birisi var. Gözleri faltaşı gibi açılmış, ruhunun derinliklerinden geliyormuş gibi bir çığlık atıyor. Ama onun dışında kalan her ayrıntı normal görünüyor. Günlüğündeki notta Munch, Çığlık konusunu şöyle anlatmış “İki arkadaşımla yolda yürüyordum; güneş battı, bir melankoli dalgasına kapıldım. Birden gökyüzü kıpkızıl bir renk aldı. Durup parmaklıklara yaslandım. Alev alev gökyüzü, mavi fiyordun ve şehrin üzerinde kan ve kılıç gibi sarkıyordu. Arkadaşlarım yola devam etti; ben ise büyük bir endişeyle öylece duruyor ve doğada sonsuz bir çığlığı hissediyordum sanki”. İfadelerine yer verdi.

Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ; “Sanatçılardan yükselen çığlık elbet tüm dünyada yankı bulacaktır.”

Prof. Dr. Şanlıdağ, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi kapsamında yapılan etkinliklerde bugüne dek yurtdışından 1500’e yakın sanatçının yer aldığını, son 1 yılda bugünkülerle birlikte 222 serginin açıldığın, üretilen eser sayısının ise 20.000’i aştığını vurguladı.

Kampüste faaliyet gösterecek olan tüm müzeler için biriken materyal sayısının ise 100 bine ulaştığını ifade eden Prof. Dr. Şanlıdağ; “Bu yılın son 2 haftasında 17-30 Aralık tarihleri arasında 29 sergi, onlarca sanatçı ve sayısız eser sanatseverlerle buluşuyor. Yaratılan atmosferle sanatçılardan yükselen çığlık elbet tüm dünyada yankı bulacaktır.” dedi.

Prof. Dr. Şanlıdağ sözlerine; “Bugün de Kazakistanlı sanatçılar Tileuzhan Batanov ve Mukhit Murzaliyev ile Türkiyeli sanatçı Yıldız Doyran’ın kişisel resim sergilerinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Dünya çapında sanatsal ve kültürel projelerin hayata geçirilmesinde öncülük eden Günsel ailesinin herbir bireyine ve tüm sanatçılarımıza bu vesileyle şükranlarımızı sunar, sizleri saygı ve sevgiyle selamlarım.” dedi.

Türkiyeli sanatçı E.Yıldız Doyran ise, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi kapsamında buraya dördüncü kez geldiğini ve eser sayısının bugünkülerle birlikte 34 olduğunu belirterek, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için eserlerini 50’ye tamamlamayı arzuladığını vurguladı..

Doyran; “Dünyanın her yerinden araştırmacılar, sanatçı adayları gençler gelip bu müzede Türk sanatını çok rahat gözlemleyebilecektir.”

Doyran Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne ilişkin konuşmasında ise; “Bazı insanların ütopik hayalleri vardır. Ama bazı bilim insanlarının da sadece bilime değil, sanata dair de çok güzel düşünceleri vardır. Herhalde Suat Hocamız bunların ilki, çünkü çevremizde gördüğümüz birçok bilim insanının sadece kendi kulvarında ilerleme kaydettiğini izliyoruz. Oysa burada yaratılan atmosfer kesinlikle sadece bilim adına değil, aynı zamanda sanat adına birçok insanın yapamadığı bir hayal. İnsan hayallerini gerçekleştirmek için yaşar. Sanatçı da böyledir. Biz de hayallerimiz için buradayız ve bu müzeye biraz katkımız olabilirse müteşekkir olurum. Bu müze gerçekten diğer sanatçı arkadaşlarımın da değindiği gibi Türk dünyasındaki tüm sanatçıları bir araya getiren bir müze olacak. Bu da Günsel Hocamızın baştan beri yıllardır yapmaya çalıştığı yeni eğitim mecrasına bir katkı olmuş oluyor. Dünyanın her yerinden araştırmacılar, sanatçı adayları, gençler gelip bu müzede Türk sanatını çok rahat gözlemleyebilecektir. Emeği geçen, bana katkıları olan, desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı

Murzaliyev; “Türk dünyasını birleştirecek olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne katkı sağlayacağımdan dolayı gururluyum”

Kazakistanlı sanatçı Muthit Murzaliyev’de Protokol ve davetlileri selamlayarak başladığı konuşmasında; “Şahsım, ve eminim ki tüm meslektaşlarım aynı duygulara sahipler. Türk dünyasını birleştirecek olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne ve böylece dünya sanatına katkı sağlayacağımdan dolayı çok gururlu olduğumu belirtmek isterim. Aynı zamanda bu husus tüm Türk halklarının arasındaki işbirliğinin ve dostluğunun önemli bir noktasıdır. Her sanatçının kendi hayat tecrübeleri ve deneyimleri vardır ve bunlar hep pozitif değildir, elbette. Ancak bu ilham ve dostluk dolu, barışçı atmosferde biz herşeyi unutup sadece yaratıyoruz ve yaptığımız işten gerçek bir haz alıyoruz. Ben sanatla yaşıyorum, yaratma yeteneğim vardır, yaratıcılığım ile yardımcı oluyorum ve bu asıl mutluluğumdur. İlk kişisel sergimin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde açılması benim için ayrı bir gurur. Bugün herkese şükranlarımı sunmak isterim, çünkü bu bizim ortak emeğimiz ve ortak başarımızdır.”Dedi

Batanov; “Bu bizim ortak çabalarımız, ortak zaferimizdir”

Kazakistanlı bir diğer sanatçı Tileuzhan Batanov ise; “Bugün bu güzel salonda sergimizi açma mutluluğuna kavuşuyoruz. Bu Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne, Türk halklarının müzesine küçük bir katkımızdır. Sizin güzel ve misafirperverlik dolu toprağınızda bulunma, diğer sanatçılarla tanışma ve çalışma fırsatı verdiğiniz için sonsuz minnettarız. Türk halklarının kültürlerinin harmonizasyonuna şahit oluyoruz. Kurucu Rektörüm, umarım ki emeğiniz ve çabalarınız işinizin refahı ile dönecektir. Uzun sağlıklı ömür, mutluluk ve sönmeyen enerji dilerim. Bu bizim ortak çabalarımızdır, ortak zaferimizdir” İfadelerini kullandı.

Bakan Amcaoğlu; “Yakın Doğu Üniversitesi göreviymiş gibi adımlar atılmasında önderlik etmiştir.“

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ise, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin buralarda oluşturulmasını, Türk dünyasının sanatının sergilenmesini, her gelişimde rakamların büyüdüğünü, sanatçıların eserlerinin çoğaldığını çok sevinerek gözlemliyorum. Özellikle takdir ederek, bu konudaki gelişimi izleyerek, sizlerle birlikte bu konudaki bu gelişimin sonuçlarının ne olacağını belki de kestiremediğimiz güzel bir yola hep birlikte adım atıyoruz. Siyaset esasında gerçeklerle uğraşma noktasında adımlar atılmasını yeğler. Ama sanat buralarda, özellikle bu sanat merkezinin bünyesinde yakaladığı sinerji ile birlikte önemli bir adım teşkil ediyor. Vurgulamak isterim ki, Yakın Doğu Üniversitesi bu konuda göreviymiş gibi adımlar atılmasında önderlik etmiştir. Kendilerine şahsen ben ve temsil ettiğim partim adına çok teşekkür ederim.” dedi.

Ödüller takdim edildi, sergi kurdeleleri kesildi

Konuşmaların ardından Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından Kazakistanlı sanatçı Muhit Murzaliyev’e Kırgızistanlı Devlet Sanatçısı Dogdurbek Nurgaziev’in anısına gelecek vaat eden Genç Sanatçılar Alasya Ödülleri kapsamında verilen “DOGDURBEK NURGAZİEV” ödülü, Kazakistanlı sanatçı Tileuzhan Batanov’a Gümüş Anahtar Onur Ödülü ve Türkiyeli sanatçı E. Yıldız Doyran’a Gümüş Anahtar Onur Ödülü takdim edildi. Sergiler 07 Ocak 2020 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.