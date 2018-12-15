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Android ile Chrome'dan internete girenlere önemli uyarı

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Google'ın popüler web tarayıcısı Chrome'u Android telefonu üzerinden kullananlar çok yakında tek dokunuşla tüm sekmeleri kapatabilecek.
Android ile Chrome'dan internete girenlere önemli uyarı

Teknoloji devi Google'ın mobil işletim sistemi Android ile çalışan akıllı telefonları kullananları yakından ilgilendirecek önemli bir gelişme yaşandı.

Önümüzdeki Chrome versiyonu tüm sekmeleri aynı anda kapatmamızı sağlayacak bir düğme ile gelecek.

Ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi, en alt solda çöp kutusu şeklinde olan bu ikon sizi sekmeleri tek tek kapatma zahmetinden kurtaracak.

Chrome'da normalde sekmeleri bir bir kapatmamız gerekiyor ve bu da kullanıcılar için bugüne kadar can sıkıcı bir durumdu. Ancak son güncelleme, kullanıcıları bu dertten kurtaracağa benziyor.

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