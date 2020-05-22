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Ani ölüm

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Ani ölüm
Ani ölüm

Bugün saat 13.30 sıralarında, Girne’de sakin Ahmet KULA (E-80), Mevlana Sokak üzerindeki ikametgâhında havuz içerisinde yüzdüğü sırada aniden rahatsızlanması sonucu yaşamını yitirmiştir. Polisin soruşturması devam etmektedir.

 

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