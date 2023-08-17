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Ankara: Türk şirketine ait gemiye müdahaleyle ilgili Rusya'yı uyardık

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Ankara, Palau bayrağı taşımasına rağmen bir Türk şirketine ait geminin karıştığı olayla ilgili sessizliğini bozdu.
Ankara: Türk şirketine ait gemiye müdahaleyle ilgili Rusya'yı uyardık

Türkiye Cumhurbaşkanlığı, Ukrayna'nın güneyindeki Izmaïl limanına giden bir Türk şirketine ait kargo gemisine uyarı ateşi açılmasıyla ilgili Rusya'nın "uygun dille uyarıldığını" açıkladı.

Pazar günü Rus askerleri, Ukrayna'nın güneyinde Tuna Nehri üzerinde bir liman olan Izmaïl'e giden bir kargo gemisine uyarı ateşi açmıştı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada "Rusya'daki muhataplarımız Karadeniz'de tansiyonu yükseltebilecek bu tür girişimlerden kaçınmaları konusunda uyarılmıştır" denildi.

Şükrü Okan isimli gemiye yapılan baskının Türk karasularında değil uluslararası karasularda yaşandığı belirtilen açıklamada "geminin sahibi Türk olsa bile gemi Türk bayraklı bir gemi değildir" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Rusya'nın 17 Temmuz'da çekildiği tahıl anlaşmasının ardından Ukrayna'dan ayrılan ilk kargo gemisi, Rusya'nın ablukasına rağmen Türkiye'ye doğru yol alıyor.

Hong Kong bandıralı "Joseph Schulte" adlı konteyner gemisi, Rusya'nın bu tür gemileri batırmakla tehdit etmesine rağmen çarşamba günü Ukrayna'nın Odessa limanından ayrılmıştı.

Hamburg merkezli Schulte grubunun bir sözcüsü geminin "muhtemelen bu akşam" İstanbul'a varacağını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, kargo gemisinin Kiev tarafından kurulan "yeni bir insani yardım koridorunu" kullandığını söyledi.

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandre Kubrakov ise, yeni koridorun Şubat 2022'de "esas olarak Rus işgali sırasında limanlarda bulunan gemileri tahliye etmek için kullanılacağını" açıkladı.

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