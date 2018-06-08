Ankara'dan Loizidu tepkisi

Ankara, Kıbrıs'ta mülkiyetle ilgili dosyanın 20 yıldır kapatılmamasını protesto ederek Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin toplantılarından çekildi.

NTV'nin haberine göre, protestonun nedeni Yunanistan ile Rum Kesimi'nin bu dosyayı siyasi amaçlarla kullanma girişimi.

Loizidu davası olarak bilinen dava, 1998 yılında sonuçlanmış, Kıbrıs'taki ilk mülkiyet davasında Türkiye 1 milyon euro tazminat ödemişti.

20 yılda dosya bir türlü kapanmadı, Türkiye'nin bu yöndeki talepleri Yunanistan ve Rum Kesimi tarafından engellendi.

Konu, Strasbourg'daki Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısında bir kez daha gündeme geldi. Türk yetkililer, bu dosya kapatılıncaya kadar Kıbrıs ile ilgili AİHM kararlarını tartışmayacağını, tanımayacağını duyurdu ve salondan ayrıldı.