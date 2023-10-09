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Annesi ölen köpek yavrularını eşek emziriyor

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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, annesi ölen iki köpek yavrusunu bir eşek sahiplenerek emziriyor.
Annesi ölen köpek yavrularını eşek emziriyor

İlçede besicilik yapan Soner Yaşar’a ait köpek, iki yavru dünyaya getirdi. Bir süre sonra anne köpek ölünce yavrularını eşek emzirmeye başladı.

Yaşar, Kızılçubuk merasında hayvanlarını otlatırken eşeğin köpek yavrusunu emzirmesini cep telefonuyla görüntüledi. İlk defa böyle bir şey gördüğünü belirten Yaşar, şöyle konuştu:

“Merada hayvanlarımız otluyor. Köpeklerimizin annesi öldükten sonra bizim eşeğimiz onlara sahip çıkmaya başladı. Baktık eşek yavruyu emziriyor ben de cep telefonuyla videoya aldım, güzel bir görüntüydü.”

Görüntüde, arazide köpek yavrusunun gelip anne eşekten süt emmesi yer alıyor.

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