  • BIST 116.829
  • Altın 323,104
  • Dolar 6,0825
  • Euro 6,6031
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Antalya'da Rus turistlerin deniz keyfi!

»
Antalya Demre'ye gelen Rus turistler, rüzgarlı ve soğuk havaya aldırmadan denize girdi.
Antalya'da Rus turistlerin deniz keyfi!

Anltaya'nın Demre ilçesine gelen bir grup Rus turist, Aziz Nikholaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'ni gezdi. Ardından yatla Demre Çayağzı Limanı'ndan Kekova turuna çıkan Rus turistler, rüzgarlı ve soğuk havada Batık Kenti ve Simena Antik Kenti'ni gezdi. Bol bol fotoğraf çeken turistler, Kaleköy'ün önünden geçerken de badem çiçeklerini seyretti. Koyda verilen molada, hava sıcaklığının 16 derece, deniz suyu sıcaklığının 17 derece olmasına rağmen kendilerini Akdeniz'in mavi sularına bıraktı. Rus turistler, bol bol yüzüp, kış ortasında deniz keyfi yaptı.

Rus turistlerden Veleria Nikiforova, "Bizim ülkemiz çok soğuk. Her yer karla, buzla kaplı. Bu mevsimde denize gireceğimi hayal bile etmemiştim. Bunu gerçekleştirdim. Su, deniz ve Kekova harika. Yaz aylarında yine geleceğim" dedi. Shchukin ise, "Hava bize göre çok güzel. Çok soğuk bir ülkeden gelince, böyle bir hava ile karşılaşacağımı tahmin etmemiştim. Su çok güzeldi. Bolca yüzdüm. Bu mevsimde denize girmek harika bir duygu. Tatilimin en güzel günü oldu" diye konuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'İdlib için Patriot desteği olabilir': Türkiye'de hangi füze savunma sistemleri var?21 Şubat 2020 Cuma 20:01
  • Dilencinin cebinden borç verdiği kişilerin listesi çıktı21 Şubat 2020 Cuma 19:58
  • Ceren Damar’ın katiline ağırlaştırılmış müebbet21 Şubat 2020 Cuma 15:55
  • Deprem ölçüm cihazını çalan zanlılar: Akü lazımdı aldık21 Şubat 2020 Cuma 14:44
  • Sevgililer Günü'nde kredi kartıyla 3,3 milyar lira harcadı21 Şubat 2020 Cuma 14:35
  • Akademisyen Ceren Damar'ın katilinin avukatı: Ceren 15 Temmuz lehine tweet attı21 Şubat 2020 Cuma 13:42
  • Peskov: İdlib’deki durum nedeniyle derin endişe duyuyoruz21 Şubat 2020 Cuma 13:32
  • TMSF'den unutkan vatandaşa 240 milyon liralık çağrı©21 Şubat 2020 Cuma 12:30
  • Rusya: Türkiye İdlib'e askeri araçlardan ve mühimmat yüklü tırlardan oluşan konvoy gönderdi21 Şubat 2020 Cuma 12:25
  • Yolunu kaybedince 1800 yıllık tarih buldu21 Şubat 2020 Cuma 12:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti