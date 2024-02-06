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Antarktika'dan Avustralya'ya giden penguen şaşkınlık yarattı

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Bir kral penguen, Antarktika'daki evinden yüzlerce kilometre uzakta, Avustralya'nın güneyindeki bir sahilde görüldü.
Antarktika'dan Avustralya'ya giden penguen şaşkınlık yarattı

Kingston South East'teki kuş popülasyonunu araştırırken penguenle karşılaşan, Friends of Shorebirds South East'in başkanı Jeff Campbell, "Sahilde yüksek bir yerdeydik. Durduk ve bize doğru yürümeye devam etti" dedi.

Kuşun "daha önce hiç insan görmemiş olabileceğini" öne süren Campbell, Avustralya Yayın Kurumu'na "Sonra bize doğru bazı hareketler yaptı ve gerçekten tuhaf seslerle bağırdı, başını arkaya uzattı, bize doğru eğildi ve sonra bize gerçekten çok yaklaştı. Biz ona doğru gitmedik; o bize doğru geldi" diye konuştu.

Campbell kuşun genç olduğunu ve daha önce insanla karşılaşmadığı için insanların tehlikeli olabileceğini bilmediğini dile getirdi.

"Tüy dökme döneminde gelmiş olabilir"

Campbell, bunun bir sürpriz olmasına rağmen penguenlerin uzun yolculuk yaptığının daha önce de görüldüğünü söyledi. Yaklaşık 20 yıl önce 2004'te, Mount Gambier yakınlarındaki Port MacDonnell'da bir kral penguen görülmüştü.

Tazmanya Üniversitesi Deniz ve Antarktika Araştırmaları, Ekoloji ve Biyoçeşitlilik Enstitüsü'nden Dr. Julie Mc Innes, Guardian'a, penguenlerin tüm tüylerini döktüğü tüy dökme döneminde anakaraya gelmiş olabileceğini söyledi.

Yeni Zelanda'daki Sarı Göz Penguen Vakfı'na göre bu dönem genellikle üç ila dört hafta sürüyor ve şubat civarında başlıyor. Kurumun internet sitesinde şunlar yazıyor:

Tüy dökme döneminde, kalan tüyler su geçirmez olmadığından ve vücut iyi yalıtılmadığından, beslenmek için denize çıkamazlar ve üç ila dört kilogram kaybedebilirler. Eski tüylerinin yenilenmesini bekledikleri için kıyıya hapsolurlar. 

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