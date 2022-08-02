  • BIST 2.666,47
  • Altın 1022.4
  • Dolar 17.948
  • Euro 18.3578
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAUzmanlar uyardı: Maymun çiçeğinin hiç bilinmeyen yeni belirtileri

Antonio Guterres, Hiroşima'daki anma törenine katılacak

» »
BM Genel Sekrteri Antonio Guterres’in 4 Ağustos’ta Japonya’yi ziyaret ederek, Hiroşima'daki anma törenine katılacak.
Antonio Guterres, Hiroşima'daki anma törenine katılacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekrteri Antonio Guterres’in 4 Ağustos’ta Japonya’yi ziyaret edeceği belirtildi.

Genel Sekreter sözcülüğünden yapılan açıklamada, Guterres’in her yıl 6 Ağustos'ta Hiroşima'da düzenlenen anma törenine katılmak üzere perşembe günü Japonya’ya gideceği ifade edildi.

Guterres’in, Hiroşima’daki törende atom bombasında hayatını kaybedenlere ve dünya barışı için dua etmeyi amaçladığı, ayrıca dünya liderlerine nükleer silah stoklarını acilen ortadan kaldırma çağrısını yineleyeceği kaydedildi.

Ziyareti sırasında Genel Sekreterin, Japon üst düzey yetkililerin yanı sıra Hiroşima ve Nagazaki'deki atom bombalarından hayatta kalan bir grup kurbanla ve nükleer silahsızlanma konusunda uluslararası girişimlere öncülük eden genç aktivistlerle bir araya geleceği bilgisi paylaşıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NATO'nun Kosova Gücü: Tehlike durumunda müdahaleye hazırız01 Ağustos 2022 Pazartesi 09:33
  • Batılı ülkeleri suçlayan Rusya, Ukrayna'daki hedeflerinden vazgeçmeyeceğini yineledi30 Temmuz 2022 Cumartesi 12:47
  • Gazprom Letonya'ya gaz akışını kesti30 Temmuz 2022 Cumartesi 12:44
  • Dünya bugünden itibaren gelecek yılın kaynaklarını tüketmeye başlıyor30 Temmuz 2022 Cumartesi 11:11
  • Slovenya'daki yangınlarda 1,6 ton patlamamış mühimmat bulundu30 Temmuz 2022 Cumartesi 11:08
  • Rusya: Afrika ve ŞİÖ ülkeleri ABD'nin yaptırımlarına herkesin maruz kalabileceğini anlıyor30 Temmuz 2022 Cumartesi 11:07
  • Madonna "kadın düşmanı erkekler" çekemesin diye kendisinin hayatını film yapacağını açıkladı30 Temmuz 2022 Cumartesi 11:06
  • 'Geleneksel festivalde' 100 şişeburunlu yunus katledildi30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:27
  • İspanya'da maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm kayıtlara geçti30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:26
  • İran'da sel ve toprak kayması sonucu 53 kişi hayatını kaybetti30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti